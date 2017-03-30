В Одноклассниках появились интернет-магазины

Социальная сеть Одноклассники запустила тестирование витрины с товарами и услугами брендов и интернет-магазинов. В социальной сети уже можно заказать фильмы и сериалы сервисов Megogo и ShowJet, одежду из Presli.by, товары из Media Markt, Clarins и других брендов. В ближайшие дни возможность добавлять витрину с товарами будет включена для всех групп в ОК.

На витрину администраторы групп могут добавлять как отдельные позиции, так и категории товаров и услуг. К каждому объявлению можно будет добавить цену, описание и фотографии. Также администратор сообщества сможет настроить добавление новых товаров сразу в ленту новостей группы. В отличие от объявлений в пользовательских группах, публикации с товарами от магазинов будут бессрочными. Размещение товаров в группе будет бесплатным.

Заказать товар или услугу можно будет в чате с группой – с помощью кнопки «Связаться» в объявлении. Продавцы смогут настроить бота для приема заказов в чате и интеграции их со своей системой обработки сообщений с помощью открытого API Одноклассников. Объявления с кнопкой «Связаться» можно будет продвигать как промо-пост в ленте Одноклассников с помощью рекламной платформы myTarget. В данный момент витрина с товарами работает в веб-версии социальной сети. В ближайшее время она будет доступна и на мобильных устройствах.