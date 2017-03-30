Белорусы создали жидкость для электронных парогенераторов со вкусом картошки

Белорусский производитель жидкостей для электронных парогенераторов Relakes создали продукт с необычным для вейперов вкусом - белорусской картошки.

"Комбинируя сотни лучших ароматизаторов со всего мира, специалисты компании наконец смогли вывести идеальный вкус белорусской картошки, запеченной в духовке с маслицем и укропом", - сообщается на официальной странице производителя в Facebook.

Как сообщают представители компании, "неожиданное на первый взгляд вкусовое решение было воспринято "на ура" всеми фокус-группами. Компанию буквально засыпали предзаказами крупнейшие вейп-шопы СНГ. Теперь Беларусь достойно представлена на вкусовой карте вейп-мира!".