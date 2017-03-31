Компания LG представила модельный ряд техники 2017 года

Сегодня в России компания LG Electronics (LG) представила модельный ряд техники 2017 года, включающий уникальные OLED-телевизоры, в том числе телевизор LG OLED65W7 с дизайном «изображение на стене» (picture-on-wall), SUPER UHD, UHD и FHD телевизоры с диагональю от 43 до 86 дюймов.

Линейка аудио продукции была представлена супермощными минисистемами с DJ-эффектами X-Boom, обновленным модельным рядом саундбаров и беспроводными портативными колонками Кроме того, были показаны новые мониторы, среди которых 38-дюймовая UltraWide модель с изогнутым экраном, новинки 4K и 5К, лазерный проектор. В2В направление было продемонстрировано различными экранами серии Digital Signage.

OLED и SUPER UHD телевизоры

Модельный ряд 2017 года был разработан в соответствии с современными тенденциями в мире электроники. Новые премиальные телевизоры поддерживают форматы Dolby Vision™ и Dolby Atmos™, тем самым впервые предлагая покупателям уникальное сочетание самых передовых видео- и звуковых технологий. Телевизоры LG отвечают высоким требованиям взыскательных покупателей: реалистичная цветопередача и контрастность, глубокий черный цвет, поддержка формата HDR, качественный дисплей с широкими углами обзора, кристально чистый звук и элегантный неповторимый дизайн.

Обновленная линейка телевизоров серии LG SIGNATURE OLED TV будет представлена в двух диагоналях: 77 и 65 дюймов. Она отличается не только новым дизайном, но и технологическими новшествами.

Особенно интересен OLED телевизор W7 (с толщиной OLED-панели 2,57 мм для 65-дюймовой модели), который настолько тонок, что сливается со стеной. Лаконичный дизайн саундбара является идеальным дополнением к телевизору. При включении телевизора из верхней панели саундбара выдвигаются два динамика. Они усиливают захватывающие звуковые эффекты.

Основой экрана OLED телевизоров является тончайший слой, состоящий из нескольких миллионов светодиодов. Эти диоды сделаны из материала на основе углерода и поэтому называются органическими. Они способны сначала окрасить излучаемый ими поток света в один из миллиарда оттенков, а в следующий миг полностью отключиться для передачи идеального черного цвета. Отсутствие задней подсветки в OLED дисплеях позволило упростить конструкцию и сделать их минималистично тонкими. Панели из органических светодиодов значительно легче и потребляют меньше энергии.

OLED телевизоры LG 2017 года поддерживают различные типы HDR контента (Dolby Vision, HDR10, HLG). В зависимости от формата, контент может содержать статические или динамические метаданные с информацией об уровне освещенности, пиковой и средней яркости кадра, цветовым «координатам» и т. д. Технология обработки HDR от LG позволяет с высокой точностью генерировать динамические метаданные для каждой сцены и достигать лучшего качества изображения.

Кроме того, новые OLED телевизоры поддерживают HDR-технологию Dolby Vision™, обеспечивающую потрясающую яркость, контрастность и цветовую насыщенность. Благодаря этому зрители получают совершенно новые впечатления от просмотра контента. Телевизоры LG OLED поддерживают премиальный контент, созданный по технологии Dolby Vision™, а также обратно совместимы с форматами HDR10 и HLG.

В сегменте SUPER UHD 4K телевизоров компания LG представила модели с передовой технологией Nano Cell, которая обеспечивает более реалистичные изображения с улучшенной детализацией, точностью цветов и широкими углами обзора. Новая парадигма развития рынка ЖК-телевизоров строится вокруг расширенной цветовой гаммы с миллиардом оттенков. Телевизоры LG SUPER UHD используют дисплей с интегрироваными в ЖК-панель нано-частицами. Это позволило добиться высокой точности цветопередачи и отличного качества изображения.

SUPER UHD телевизоры LG обеспечивают широкий угол обзора без искажений. Сохранение точности цветопередачи и цветовой гаммы даже при просмотре под углом 60° гарантирует вам стабильно высокое качество изображения.

Схема строения панели и внутренней подсветки в новых SUPER UHD телевизорах LG позволяет свести к минимуму появление ореолов на границе ярких и тёмных объектов, что способствует наилучшему восприятию контрастных сцен.

Телевизоры LG SUPER UHD поддерживают премиальный контент, созданный по технологии Dolby Vision™, а также обратно совместимы с форматами HDR10 и HLG. Благодаря этой функции зрители получают лучшее качество изображения вне зависимости от того, присутствуют ли в исходном HDR контенте динамические или статические данные, или же метаданные не содержатся вообще.

В новых SUPER UHD телевизорах LG встроена первоклассная звуковая система, удостоенная сертификата «Высочайшего качества звучания» от harman / kardon®, одного из мировых лидеров в производстве профессионального звукового оборудования.

Все новые модели телевизоров LG 2017 года работают на усовершенствованной операционной системе webOS 3.5. Одной из ярких инноваций стала отдельная кнопка ivi на пульте Magic Remote, нажав которую пользователь напрямую попадает в приложении онлайн-кинотеатра ivi. Такие пульты выпущены ко всей новой линейке телевизоров LG. В приложении ivi доступна огромная библиотека фильмов, российских и зарубежных сериалов, мультфильмов, а также классические хиты и последние новинки проката.

Новые аудио-системы

Стильная акустическая система формата «всё-в-одном» LG X-Boom OJ98 c возможностью подсветки в такт музыке. Эта модель была создана специально под средний рост человека, поэтому теперь стало еще удобнее управлять воспроизведениями и включать DJ-функции, не наклоняясь.

Саундбары от LG

Саундбар 9 поддерживает технологию, которая позволяет точно размещать и перемещать звуковые объекты в трехмерном пространстве, включая область над головой зрителя. Кроме того, новые саундбары позволяют воспроизводить цифровые файлы в форматах высокого качества, таких как FLAC, WAV и ALAC. Вы слышите такой же звук, как и в оригинальной студийной записи. Также новые саундбары способны передавать 4K изображение на телевизор без потери качества.

Левитирующая колонка LG PJ9

Интересной новинкой стала левитирующая колонка LG PJ9, которая парит над беспроводным сабвуфером, создавая удивительный визуальный эффект. Модель обеспечивает объемный звук на 360 градусов и рассчитана до 10 часов непрерывной работы.

Новые мониторы и проекторы от LG

IT-решения LG Electronics представлены UltraWide монитором с изогнутым экраном 38" и разрешением QHD+, мониторами с разрешением 5K для самых требовательных профессионалов.

Кроме того, на стенде LG представила проектор LG ProBeam, модель HF80J, который идеально подойдет для создания домашнего кинотеатра. Он оборудован высокотехнологичным лазером, генерирующим световой поток до 2 000 люмен, что позволит зрителю просматривать видео даже в ярко освещенном помещении. Этот проектор можно подключить через Bluetooth к любому аудиоустройству, модель поддерживает стандарт Miracast.

B2B-решения

LG демонстрирует уникальный двусторонний дисплей Dual-View Flat OLED модель 55EH5C, который позволяет показывать информационный контент с двух сторон при толщине менее 9 мм с возможностью монтировать его на потолке, на стене или на стойке. Изображения с обеих сторон экрана можно менять местами и включать зеркальное отображение.

Кроме того, LG показывает профессиональный дисплей размером 86”, имеющий уникальную форму и соотношение сторон, что обеспечивает его широкое применение в розничной торговле, системах навигации аэропортов, вокзалов, и других транспортных центров, а также в музеях, торговых и бизнес-центрах. Завершает линейку представленных B2B продуктов холодильник с прозрачным экраном 49WEC, позволяющий наилучшим образом привлечь внимание к продукции в розничной торговле.