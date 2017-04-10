Открыта регистрация на онлайн-трансляцию конференции IT Entrance 2017

Дорогие друзья, из-за большого количества желающих принять участие в конференции IT Entrance 2017, мы вынуждены закрыть регистрацию на мероприятие. Однако у вас будет возможность смотреть доклады в прямом эфире. Для этого пройдите регистрацию, ссылку на онлайн-трансляцию вы получите по почте накануне мероприятия.

Напомним, что 22 апреля в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий состоится конференция IT Entrance 2017. На конференции расскажут о:

Выборе специальности в сфере ИТ для переподготовки;

Карьерных возможностях и перспективных специальностях в сфере ИТ;

Составлении резюме и прохождении собеседования в ИТ-компании;

Выборе курсов переподготовки на ИТ-специалиста.

Организаторами конференции IT Entrance 2017 выступают Парк высоких технологий, IT-портал KV.by и каталог учебных курсов Recoursia. Узнать о том, как прошла конференция в прошлом году, можно здесь.

Генеральный партнер конференции – Образовательный центр Парка высоких технологий. Официальные партнеры – Учебно-практический центр компьютерной графики и разработки игр "Полигон", ИТ-Академия "БелХард", Компьютерная Академия "ШАГ", Центр стажировок "БелХард", языковая школа LinguaLand.