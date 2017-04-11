Китайский процессор Cambrian может стать началом новой эры в ИИ

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Китайская академия наук (CAS) займется разработкой процессора для глубокого обучения Cambrian, который должен будет превзойти по эффективности процессоры Google для алгоритма AlphaGo.

Китайская академия наук направила $1,4 млн на разработку собственного процессора для работы с алгоритмами глубокого обучения, который будет сравним по мощности с процессорами компании Google, обеспечивающими работу ИИ-алгоритма AlphaGo. Новый процессор по размеру будет не больше смартфона, а объем потребляемой им энергии составит всего 1 Ватт.

Китайский процессор Cambrian назван в честь Кембрийского геологического периода (Cambrian period), так как именно в это время наблюдалось резкое увеличение форм жизни на Земле. Исследователи из CAS уверены, что Cambrian станет началом новой эры в сфере искусственного интеллекта и сделает возможным его дальнейшее распространение.

В последнее время Китай уделяет все больше внимания производству собственных компьютерных чипов в рамках политики импортозамещения. Государственный банк развития Китая недавно выделил $22 млрд на производство микрочипов местному холдингу Tsinghua Unigroup, а китайская компания Shanghai Zhaoxin Semiconductor к 2018 году планирует продать около миллиона компьютеров с чипами собственного производства.

Источник: 

hightech.fm

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