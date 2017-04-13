Всем пользователям и сообществам «ВКонтакте» стали доступны прямые трансляции

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о том, что отныне все пользователи и сообщества могут проводить прямые трансляции при помощи персональных компьютеров и специального оборудования.

Прошлой осенью соцсеть запустила закрытое тестирование прямых трансляций. Затем вышло приложение VK Live для создания мобильных трансляций с устройств на базе iOS и Android. И вот теперь трансляции стали доступны всем пользователям «ВКонтакте».

Сервис поможет пользователям в реальном времени делиться видео с экрана компьютера, внешней камеры или из игры, проводить репортажи с использованием профессиональной техники, организовывать круглосуточные эфиры телеканалов и радиостанций.

Прямые трансляции «ВКонтакте» выглядят и работают как обычные видеозаписи: их можно добавить на страницу или в сообщество, отправить в личном сообщении, поделиться на стене или встроить на внешний сайт. Кроме того, как и обычные видеозаписи, они автоматически воспроизводятся в новостной ленте с выключенным звуком.

Авторы веб-трансляций смогут подключить систему пожертвований и зарабатывать, получая платные сообщения от зрителей — они появятся прямо на экране. В эфир можно выводить уведомления о новых подписчиках, а также пользователях, поделившихся трансляцией.

Кроме того, авторы трансляций, преодолевшие отметку в 250 тысяч подписчиков, могут участвовать в программе дистрибуции видеоконтента и зарабатывать на показах рекламы перед своими материалами.