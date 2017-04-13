Начались продажи Linux-ноутбуков за $89

Команда краудфандингового проекта PINE64 объявила о готовности к началу массовых поставок недорогих ноутбуков Pinebook на базе экономичного ARM-процессора. Перед этим группа PINE64 получила известность после того, как в результате успешного сбора средств на Kickstarter в ноябре 2016 года вовремя запустила продажи одноплатного компактного микрокомпьютера Pine A64 по цене всего $15.

Ноутбуки Pinebook поставляются по принципу «система под заказ»: потенциальный заказчик указывает адрес своей электронной почты, желаемую диагональ экрана ноутбука, и затем дожидается ответа от отдела продаж для подтверждения размещения заказа.

Ноутбуки Pinebook представлены двумя форм-факторами: с экраном 11,6 дюймов и 14 дюймов. Стартовая цена ноутбука установлена от $89 за 11,6-дюймовую и от $99 за 14-дюймовую модель, соответственно. Дополнительно в цену придется добавить стоимость доставки устройства из Гонконга, которая, в зависимости от способа доставки и местожительства заказчика, может обойтись в несколько десятков долларов и более.

На сайте проекта указано, что ноутбуки Pinebook «поставляются с 30-дневной гарантией», при этом возвраты не принимаются.

Еще одна особенность серии Pinebook связана с ARM-архитектурой использованного для его создания процессора: по умолчанию ноутбуки работают под управлением ОС Linux, однако на любителя также можно установить на них версию Android.