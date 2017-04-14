В Беларуси частной компании разрешили выдавать ключи ЭЦП

Компания velcom стала первой частной компанией в Беларуси, получившей право выдавать сертификаты открытого ключа электронной цифровой подписи, выпущенные Республиканским удостоверяющим центром, об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

Теперь при обращении в офис velcom клиенты могут получить не только SIM-карту с поддержкой SIMiD (ЭЦП), но и сертификат открытого электронного ключа, который будет непосредственно использоваться для подписания документов.

Телефоны с SIMiD-картами позволяют подписывать документы в любой точке мира – это можно делать не только в офисе или дома, но, скажем, за границей или в автомобиле. Технология позволяет повысить скорость и эффективность работы, а заодно отказаться от бумажного документооборота и сократить накладные расходы.

Документы с цифровой подписью передаются по защищенной сети velcom. Мобильный оператор также разработал специальный портал с личным кабинетом, в котором можно получить подтверждение, что документ успешно ушел адресату с подлинной ЭЦП. Технология SIMiD будет представлена на выставке «ТИБО-2017», которая пройдет в Минске с 18 по 21 апреля.

В Беларуси начали подписывать юридически значимые документы с мобильных телефонов и планшетов еще в мае 2016 года. Технология реализована в сети velcom и основана на использовании специальных SIM-карт (SIMiD), в которые «вшиты» ключи электронной цифровой подписи.

В отличие от обычных SIM-карт, на них можно записать ключи электронной цифровой подписи, признаваемой в Беларуси наравне с рукописной. Такие карты защищены двумя PIN-кодами: один нужен для авторизации, другой – для подписания документа. Последний код – пятизначный, подобрать его самостоятельно практически невозможно.

Новая технология позволяет подписывать с мобильных устройств договоры, акты, чеки, накладные и др. Вместе с цифровой подписью они признаются любой государственной и частной структурой – от налоговой инспекции до банка.

Сам процесс реализован в виде специальных зашифрованных сообщений – бинарных SMS. Чтобы поставить цифровую подпись, нужно открыть документ на своем устройстве, и выбрать конечного получателя. После этого на телефон придет SMS с просьбой ввести стандартный PIN-код и в случае подтверждения набрать пятизначную комбинацию. В доли секунды подписанный экземпляр по электронной почте поступит адресату. Пока для каждого нового договора или акта процедуру нужно совершать заново, однако в будущем одним действием можно будет подписать сразу несколько документов.

Первыми цифровые подписи с мобильного телефона начали ставить минские бизнесмены и топ-менеджеры. На ЭЦП с поддержкой SIMiD перешли также в некоторых банках страны, частных и государственных организациях.

SIM-карты с поддержкой SIMiD доступны во всех распространенных форматах: стандарт, micro, nano SIM. Получить или заменить имеющуюся карту на SIM-карту с функцией ЭЦП можно в головном офисе velcom.

Ранее практика использования SIM-карт с ЭЦП получила широкое развитие за рубежом. Так, мобильные телефоны для подписания документов применяют в Литве, Латвии, Финляндии, Казахстане и Азербайджане. В Беларуси также созданы для этого благоприятные условия: электронная цифровая подпись имеет ту же юридическую силу, что и собственноручная подпись.