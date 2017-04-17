IT Entrance 2017: Опубликована программа конференции

Опубликована программа конференции IT Entrance 2017, которая пройдет 22 апреля 2017 года в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий (Минск, ул.Купревича, 1, корпус 5).

Большой зал Малый зал 10:00 - 10:20 Торжественное открытие в Большом зале 10:20 - 10:50 Елена Володько, директор языковой школы "LinguaLand"



"Как прокачать английский для работы в IT?" Константин Журавский, сооснователь Стартап-движения Беларуси, бизнесмен. "Как я стал айтишником, получив инвестиции" 10:50 -11:20 Вадим Зеленков, директор Образовательного центра Парка высоких технологий



"Тенденции рынка: какие IT-кадры будут наиболее востребованы в ближайшем будущем?" Дмитрий Иванов, сооснователь и куратор 3D-направления учебного центра Polygon, технический писатель отдела тех-арт в компании Wargaming



"3D-графика. Творческий путь в IT" 11:20 - 11:40 Перерыв 11:40 - 12:10 Кирилл Грушевич, инструктор учебного центра Polygon, сертифицированный Unity-разработчик



"Unity как "легкий" старт в GameDev" Ян Агеенко, тренер по UI/UX дизайну Образовательного центра Парка высоких технологий



"Основные принципы UI/UX дизайна" 12:10 - 12:40 Павел Специан, генеральный директор Компьютерной Академии "ШАГ" "IT-Upgrade, или первые 3 ШАГа начинающего айтишника" Алена Волчек, MBA в сфере управления проектами, практикующий PM в Belhard "Что должен знать и уметь универсальный руководитель в ИТ" 12:40 - 13:00 Перерыв (12:45 Розыгрыш подарков от Академии "ШАГ", 12:50 Розыгрыш подарков учебного центра Polygon) 13:00 - 13:30 Игорь Мамоненко, генеральный директор ГК Belhard



"Может ли Беларуст заработать 100 млр долларов в год на IT?" Павел Вейник, основатель школы программирования ITStart, Lead Software Engineer



"Алгоритм поиска работы для программиста без опыта" 13:30 - 14:00 Юрий Сорокин, руководитель ООО "Студия Сорокина и Кулинкович"



"Работа над ошибками при составлении резюме для новичка в IT" Оксана Терляева, исполнительный директор "Мир Без Границ"



"Английский для IT: ждать ли чуда?" 14:00 - 14:20 Перерыв (14:10 Розыгрыш подарков от ОЦ ПВТ, 14:15 Розыгрыш подарков от ИТ-Академии Belhard) 14:20 - 14:50 Виталий Бородин, Senior System Analyst, Лаборатория бизнес-анализа и проектирования информационных систем Belhard



"Из санатория на передовую: от обучения к практике" Юрий Анушкин, директор QA-Academy "Правила входа в тестирование: как стать успешным специалистом?" 14:50 - 15:20 Тимофей Савицкий, юрист международной юридической фирмы COBALT



"Правовые аспекты трудоустройства в ИТ-компанию: что нужно знать соискателю перед подписанием трудового договора" Никита Дунец, директор по развитию бизнеса R-Style Lab



"Гуманитариям тоже есть место в ИТ: карьера Business Development Manager с нуля" 15:20 - 15:45 Перерыв (15:35 Розыгрыш подарков от языковой школы LinguaLand) 15:45 - 16:15 Яна Ткачева, UX-дизайнер компании UXpresso "24/7, чтобы стать UX-специалистом"" Надежда Ручанова, директор компании "ActiveCloud" "Какие IT специалисты востребованы в "Облаках" 16:15 - 16:30 Торжественное закрытие в Большом зале

Также в рамках конференции пройдет ряд мастер-классов наших спикеров, которые позволят Вам как можно быстрее попасть в IT.

29 апреля в IT-Академии Belhard пройдет тренинг эксперта в области подбора персонала Юрия Сорокина. В рамках мастер-класса «Работа над ошибками при составлении резюме для новичков в IT» будут разбираться самые грубые ошибки, которые не позволяют соискателям пробиться в сферу информационных технологий.

С помощью мастер-класса Вы научитесь избегать распространенных ошибок в резюме и сможете грамотно преподнести себя работодателю, чтобы исполнить свою мечту и попасть на работу в IT-отрасль.

29 апреля в Минске пройдет тренинг эксперта по вопросам обучения и трудоустройства в ИТ-отрасли Павла Вейника. На мастер-классе «Как изменить свою жизнь и начать работать в ИТ» будут подниматься вопросы, с которыми сталкивается каждый новичок, желающий пробиться в сферу информационных технологий.

Мастер-класс позволит Вам выстроить свою цепочку попадания в ИТ-отрасль в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Также вы сможете понять, какая профессия подойдет именно Вам и как не выбрать то, что станет неактуально уже завтра.