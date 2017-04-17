IT Entrance 2017: Опубликована программа конференции

Опубликована программа конференции IT Entrance 2017, которая пройдет 22 апреля 2017 года в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий (Минск, ул.Купревича, 1, корпус 5).
|Большой зал
|Малый зал
|10:00 - 10:20
|Торжественное открытие в Большом зале
|10:20 - 10:50
|Елена Володько, директор языковой школы "LinguaLand"
"Как прокачать английский для работы в IT?"
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Константин Журавский, сооснователь Стартап-движения Беларуси, бизнесмен.
"Как я стал айтишником, получив инвестиции"
|10:50 -11:20
|Вадим Зеленков, директор Образовательного центра Парка высоких технологий
"Тенденции рынка: какие IT-кадры будут наиболее востребованы в ближайшем будущем?"
|Дмитрий Иванов, сооснователь и куратор 3D-направления учебного центра Polygon, технический писатель отдела тех-арт в компании Wargaming
"3D-графика. Творческий путь в IT"
|11:20 - 11:40
|Перерыв
|11:40 - 12:10
|Кирилл Грушевич, инструктор учебного центра Polygon, сертифицированный Unity-разработчик
"Unity как "легкий" старт в GameDev"
|Ян Агеенко, тренер по UI/UX дизайну Образовательного центра Парка высоких технологий
"Основные принципы UI/UX дизайна"
|12:10 - 12:40
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Павел Специан, генеральный директор Компьютерной Академии "ШАГ"
"IT-Upgrade, или первые 3 ШАГа начинающего айтишника"
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Алена Волчек, MBA в сфере управления проектами, практикующий PM в Belhard
"Что должен знать и уметь универсальный руководитель в ИТ"
|12:40 - 13:00
|Перерыв (12:45 Розыгрыш подарков от Академии "ШАГ", 12:50 Розыгрыш подарков учебного центра Polygon)
|13:00 - 13:30
|Игорь Мамоненко, генеральный директор ГК Belhard
"Может ли Беларуст заработать 100 млр долларов в год на IT?"
|Павел Вейник, основатель школы программирования ITStart, Lead Software Engineer
"Алгоритм поиска работы для программиста без опыта"
|13:30 - 14:00
|Юрий Сорокин, руководитель ООО "Студия Сорокина и Кулинкович"
"Работа над ошибками при составлении резюме для новичка в IT"
|Оксана Терляева, исполнительный директор "Мир Без Границ"
"Английский для IT: ждать ли чуда?"
|14:00 - 14:20
|Перерыв (14:10 Розыгрыш подарков от ОЦ ПВТ, 14:15 Розыгрыш подарков от ИТ-Академии Belhard)
|14:20 - 14:50
|Виталий Бородин, Senior System Analyst, Лаборатория бизнес-анализа и проектирования информационных систем Belhard
"Из санатория на передовую: от обучения к практике"
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Юрий Анушкин, директор QA-Academy
"Правила входа в тестирование: как стать успешным специалистом?"
|14:50 - 15:20
|Тимофей Савицкий, юрист международной юридической фирмы COBALT
"Правовые аспекты трудоустройства в ИТ-компанию: что нужно знать соискателю перед подписанием трудового договора"
|Никита Дунец, директор по развитию бизнеса R-Style Lab
"Гуманитариям тоже есть место в ИТ: карьера Business Development Manager с нуля"
|15:20 - 15:45
|Перерыв (15:35 Розыгрыш подарков от языковой школы LinguaLand)
|15:45 - 16:15
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Яна Ткачева, UX-дизайнер компании UXpresso
"24/7, чтобы стать UX-специалистом""
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Надежда Ручанова, директор компании "ActiveCloud"
"Какие IT специалисты востребованы в "Облаках"
|16:15 - 16:30
|Торжественное закрытие в Большом зале
Также в рамках конференции пройдет ряд мастер-классов наших спикеров, которые позволят Вам как можно быстрее попасть в IT.
29 апреля в IT-Академии Belhard пройдет тренинг эксперта в области подбора персонала Юрия Сорокина. В рамках мастер-класса «Работа над ошибками при составлении резюме для новичков в IT» будут разбираться самые грубые ошибки, которые не позволяют соискателям пробиться в сферу информационных технологий.
С помощью мастер-класса Вы научитесь избегать распространенных ошибок в резюме и сможете грамотно преподнести себя работодателю, чтобы исполнить свою мечту и попасть на работу в IT-отрасль.
29 апреля в Минске пройдет тренинг эксперта по вопросам обучения и трудоустройства в ИТ-отрасли Павла Вейника. На мастер-классе «Как изменить свою жизнь и начать работать в ИТ» будут подниматься вопросы, с которыми сталкивается каждый новичок, желающий пробиться в сферу информационных технологий.
Мастер-класс позволит Вам выстроить свою цепочку попадания в ИТ-отрасль в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Также вы сможете понять, какая профессия подойдет именно Вам и как не выбрать то, что станет неактуально уже завтра.
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