IT Entrance 2017: Опубликована программа конференции

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Опубликована программа конференции IT Entrance 2017, которая пройдет 22 апреля 2017 года в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий (Минск, ул.Купревича, 1, корпус 5).

  Большой зал Малый зал
10:00 - 10:20 Торжественное открытие в Большом зале
10:20 - 10:50 Елена Володько, директор языковой школы "LinguaLand"

"Как прокачать английский для работы в IT?"

Константин Журавский, сооснователь Стартап-движения Беларуси, бизнесмен.

"Как я стал айтишником, получив инвестиции"
10:50 -11:20 Вадим Зеленков, директор Образовательного центра Парка высоких технологий

"Тенденции рынка: какие IT-кадры будут наиболее востребованы в ближайшем будущем?"		 Дмитрий Иванов, сооснователь и куратор 3D-направления учебного центра Polygon, технический писатель отдела тех-арт в компании Wargaming

"3D-графика. Творческий путь в IT"
11:20 - 11:40 Перерыв
11:40 - 12:10 Кирилл Грушевич, инструктор учебного центра Polygon, сертифицированный Unity-разработчик

"Unity как "легкий" старт в GameDev"		 Ян Агеенко, тренер по UI/UX дизайну Образовательного центра Парка высоких технологий

"Основные принципы UI/UX дизайна"
12:10 - 12:40

Павел Специан, генеральный директор Компьютерной Академии "ШАГ"

"IT-Upgrade, или первые 3 ШАГа начинающего айтишника"

Алена Волчек, MBA в сфере управления проектами, практикующий PM в Belhard

"Что должен знать и уметь универсальный руководитель в ИТ"
12:40 - 13:00 Перерыв (12:45 Розыгрыш подарков от Академии "ШАГ", 12:50 Розыгрыш подарков учебного центра Polygon)
13:00 - 13:30 Игорь Мамоненко, генеральный директор ГК Belhard

"Может ли Беларуст заработать 100 млр долларов в год на IT?"		 Павел Вейник, основатель школы программирования ITStart, Lead Software Engineer

"Алгоритм поиска работы для программиста без опыта"
13:30 - 14:00 Юрий Сорокин, руководитель ООО "Студия Сорокина и Кулинкович"

"Работа над ошибками при составлении резюме для новичка в IT"		 Оксана Терляева, исполнительный директор "Мир Без Границ"

"Английский для IT: ждать ли чуда?"
14:00 - 14:20 Перерыв (14:10 Розыгрыш подарков от ОЦ ПВТ, 14:15 Розыгрыш подарков от ИТ-Академии Belhard)
14:20 - 14:50 Виталий Бородин, Senior System Analyst, Лаборатория бизнес-анализа и проектирования информационных систем Belhard

"Из санатория на передовую: от обучения к практике"

Юрий Анушкин, директор QA-Academy

"Правила входа в тестирование: как стать успешным специалистом?"
14:50 - 15:20 Тимофей Савицкий, юрист международной юридической фирмы COBALT

"Правовые аспекты трудоустройства в ИТ-компанию: что нужно знать соискателю перед подписанием трудового договора"		 Никита Дунец, директор по развитию бизнеса R-Style Lab

"Гуманитариям тоже есть место в ИТ: карьера Business Development Manager с нуля"
15:20 - 15:45 Перерыв (15:35 Розыгрыш подарков от языковой школы LinguaLand)
15:45 - 16:15

Яна Ткачева, UX-дизайнер компании UXpresso

"24/7, чтобы стать UX-специалистом""

Надежда Ручанова, директор компании "ActiveCloud"

"Какие IT специалисты востребованы в "Облаках"
16:15 - 16:30 Торжественное закрытие в Большом зале

Также в рамках конференции пройдет ряд мастер-классов наших спикеров, которые позволят Вам как можно быстрее попасть в IT.

 

29 апреля в IT-Академии Belhard пройдет тренинг эксперта в области подбора персонала Юрия Сорокина. В рамках мастер-класса «Работа над ошибками при составлении резюме для новичков в IT» будут разбираться самые грубые ошибки, которые не позволяют соискателям пробиться в сферу информационных технологий. 

С помощью мастер-класса Вы научитесь избегать распространенных ошибок в резюме и сможете грамотно преподнести себя работодателю, чтобы исполнить свою мечту и попасть на работу в IT-отрасль.

 

29 апреля в Минске пройдет тренинг эксперта по вопросам обучения и трудоустройства в ИТ-отрасли Павла Вейника. На мастер-классе «Как изменить свою жизнь и начать работать в ИТ» будут подниматься вопросы, с которыми сталкивается каждый новичок, желающий пробиться в сферу информационных технологий.  

Мастер-класс позволит Вам выстроить свою цепочку попадания в ИТ-отрасль в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Также вы сможете понять, какая профессия подойдет именно Вам и как не выбрать то, что станет неактуально уже завтра.

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Опубликовал: Dmitrys10,

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