Mozilla приглашает на оплачиваемую стажировку

Проект Mozilla Fellowship for Science – это возможность работать в течение 10 месяцев над научным проектом. Стажеры познакомятся с другими участниками программы и выпускниками предыдущих стажировок. Позже стажер получит возможность присоединиться к большой сети Mozilla, будет иметь возможность работать с открытыми технологиями, влияющими на широкий круг читателей, веб-авторов и потребителей.

Организаторы предлагают:

стипендию $60,000, которая будет выплачиваться в течение 10 месяцев стажировки;

медицинскую страховку для стажера и членов его семьи;

единоразовое пособие на детей (для стажеров с детьми) – 6,000$;

единоразовое пособие на покупку компьютера, цифровой камеры, записывающего устройства и компьютерного обеспечения или на оплату продолжения исследования или обучения – 3,000$;

оплата всех транспортных расходов (внутри страны и международных).

Требования к кандидатам

кандидат должен в настоящее время быть трудоустроенным в исследовательском учреждении;

иметь возможность напрямую получать средства от организаторов стажировки (не через исследовательское учреждение);

кандидат должен быть вначале исследовательской карьеры (студены, аспирантуры, лекторы, исследователи, кандидаты наук);

кандидат должен специализироваться в научных исследованиях: физические, библиотечные, социальные или естественные науки, науки о жизни;

иметь возможность путешествовать;

необходимо получить поддержку от руководителей. Стажеры будут проходить стажировку в своих родных учреждениях, поэтому должны в обязательном порядке предоставить письмо от руководителей;

нужно иметь опыт участия в открытых сообществах.

Все, кому интересна стажировка, должны подать заявку.