Mozilla приглашает на оплачиваемую стажировку

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Проект Mozilla Fellowship for Science – это возможность работать в течение 10 месяцев над научным проектом. Стажеры познакомятся с другими участниками программы и выпускниками предыдущих стажировок. Позже стажер получит возможность присоединиться к большой сети Mozilla, будет иметь возможность работать с открытыми технологиями, влияющими на широкий круг читателей, веб-авторов и потребителей.

Организаторы предлагают:

  • стипендию $60,000, которая будет выплачиваться в течение 10 месяцев стажировки;
  • медицинскую страховку для стажера и членов его семьи;
  • единоразовое пособие на детей (для стажеров с детьми) – 6,000$;
  • единоразовое пособие на покупку компьютера, цифровой камеры, записывающего устройства и компьютерного обеспечения или на оплату продолжения исследования или обучения – 3,000$;
  • оплата всех транспортных расходов (внутри страны и международных).

Требования к кандидатам

  • кандидат должен в настоящее время быть трудоустроенным в исследовательском учреждении;
  • иметь возможность напрямую получать средства от организаторов стажировки (не через исследовательское учреждение);
  • кандидат должен быть вначале исследовательской карьеры (студены, аспирантуры, лекторы, исследователи, кандидаты наук);
  • кандидат должен специализироваться в научных исследованиях: физические, библиотечные, социальные или естественные науки, науки о жизни;
  • иметь возможность путешествовать;
  • необходимо получить поддержку от руководителей. Стажеры будут проходить стажировку в своих родных учреждениях, поэтому должны в обязательном порядке предоставить письмо от руководителей;
  • нужно иметь опыт участия в открытых сообществах.

Все, кому интересна стажировка, должны подать заявку.

Источник: 

grantist.com

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Опубликовал: KVbot,

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