Представлен сервис для имитации любого голоса на базе одной минуты речи

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Канадский стартап Lyrebird представил нейросетевой сервис для имитации речи, использующий для обучения всего одну минуту аудиозаписи с оригинальным голосом. Об этом говорится на сайте компании.

Алгоритмы для имитации речи создавались и ранее, однако нейросетям, как правило, требуется довольно большое количество материала (записей оригинального голоса), чтобы научиться ее воспроизводить.

Монреальскому проекту Lyrebird удалось сократить необходимое для обучения программы время до минуты, заявили в компании. Созданный специалистами Монреальского университета алгоритм, в частности, позволяет за полсекунды обработать до тысячи предложений, которые программа «скажет» нужным голосом и с нужной пользователю интонацией.

В данный момент синтезированные Lyrebird голоса звучат немного электронно, однако в случае знаменитостей позволяют безошибочно определить, кому они принадлежат. 

Сроки релиза продукта не сообщаются. Также остается неясным, будет ли сервис полностью бесплатным. На сайте проекта в данный момент говорится о том, что Lyrebird планирует выпустить API для работы с алгоритмом, и приглашает пользователей стать бета-тестерами через подписку на email-рассылку.

Источник: 

rb.ru

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Опубликовал: KVbot,

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