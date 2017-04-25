Представлен сервис для имитации любого голоса на базе одной минуты речи

Канадский стартап Lyrebird представил нейросетевой сервис для имитации речи, использующий для обучения всего одну минуту аудиозаписи с оригинальным голосом. Об этом говорится на сайте компании.

Алгоритмы для имитации речи создавались и ранее, однако нейросетям, как правило, требуется довольно большое количество материала (записей оригинального голоса), чтобы научиться ее воспроизводить.

Монреальскому проекту Lyrebird удалось сократить необходимое для обучения программы время до минуты, заявили в компании. Созданный специалистами Монреальского университета алгоритм, в частности, позволяет за полсекунды обработать до тысячи предложений, которые программа «скажет» нужным голосом и с нужной пользователю интонацией.

В данный момент синтезированные Lyrebird голоса звучат немного электронно, однако в случае знаменитостей позволяют безошибочно определить, кому они принадлежат.

Сроки релиза продукта не сообщаются. Также остается неясным, будет ли сервис полностью бесплатным. На сайте проекта в данный момент говорится о том, что Lyrebird планирует выпустить API для работы с алгоритмом, и приглашает пользователей стать бета-тестерами через подписку на email-рассылку.