Белорусы придумали сервис по возврату денег за задержки авиарейсов

Белорусские разработчики предложили сервис по p2p-страхованию авиабилетов Bimbo Fly, который позволит получить компенсацию в случае задержки рейса. Проект стал победителем прошедшего в Минске хакатона FinTech, сообщили в Приорбанке, выступившем генеральным партнером мероприятия.

Хакатон прошел в Минске с 21 по 23 апреля. В течение 48 часов команды энтузиастов работали над проектами на стыке финансов и высоких технологий. Разработчикам удалось за короткое время пройти все стадии стартапа – от идеи до демо-версии. Лучшие проекты, как ожидается, получат развитие и шанс выйти на рынок.

Самым лучшим проектом хакатона FinTech оказался сервис Bimbo Fly, направленный на страхование пассажиров от задержек авиарейсов. По статистике авторов, более 8 тыс. авиарейсов (около 5% от их общего числа) в мире задерживают или отменяют. Далеко не все авиакомпании выплачивают компенсации, а те, кто это делают, нередко затягивают с возвратом денег. Белорусские разработчики предлагают элегантное решение: пассажир получает 50% стоимости билета в случае задержки рейса на 2-7 часов, 80% – при ожидании в 7 часов и выше. Если же за 24 часа до вылета становится известно об отмене рейса, то пассажир получает обратно полную стоимость билета.

Предполагается, что стоимость страховки составит 5-10% от цены билета. Пользователю будет достаточно указать в сервисе номер рейса и данные карты. В случае задержки или отмены рейса ждать возврата денег не придется – они поступят напрямую с PayPal. Страховой фонд будут формировать за счет взносов пассажиров. Выплаты, по оценкам разработчиков, составят около 30% от общего размера фонда.

Приз Нацбанка в области финансовой грамотности получили авторы проекта MoneyМани. Они предложили познакомиться с «историей успеха» виртуальной Мани, которая смогла многократно приумножить свою зарплату – кстати, среднюю по стране – при помощи банковских инструментов.

В числе призеров оказался и сервис микрокредитов 10 BYN, предлагающий взять в долг на 3 дня небольшую сумму практически в один клик. Сервис планирует брать один рубль с каждого микрокредита, причем риск невозврата заложен в размер комиссии. Проект заинтересовал представителей платежной системы Visa.

Члены жюри также отметили проект Steepshоt. Его идея такова: пользователи зарабатывают криптовалюту за размещение и оценку фотоснимков. Steepshоt уже монетизирован: российский проект «Голос» заплатил за 20-процентный пакет белорусской разработки 21,5 биткоина и тем самым оценил её в 107 биткоинов, что эквивалентно 130 тыс. долларов.

Привлек внимание экспертов и проект Manio, рассчитанный на молодых родителей. Сервис дает детям уроки финансовой грамотности и привязывает выдачу карманных денег к совершению полезных дел. Команда разработчиков получила грант, которым сможет оплатить возможность работы в бизнес-клубе «Имагуру».

Разработчики также предложили сервисы по совершению мгновенных денежных переводов с благотворительным пожертвованием вместо комиссии, получению криптовалюты офисными компьютерами в нерабочее время, быстрой оплате товаров и услуг и т.д.