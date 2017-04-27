Старт конкурса городских проектов: Big data, IoT и открытые данные меняют город

В рамках Форума по управлению интернетом Belarus IGF-2017 его организаторы объявили об открытом конкурсе для студентов и школьников. Любой участник конкурса может предложить проект, который призван улучшить городскую среду, и основан на использовании технологий big data, open data или концепции интернета вещей.

Применять ли несколько технологий или что-то одно — решать участнику. Главная задача — показать, что развитие интернета в любом из этих направлений способно дать импульс реальным интересным инициативам.

Конкурсный проект может включать не только уже существующие инструменты (например, доступные немногочисленные базы открытых данных), но и те, к которым только предстоит прийти. Это значит, что масштабы и смелость проектов ограничены только фантазией.

Участвовать в конкурсе могут студенты высших, средне-специальных учебных заведений, а также школьники. Свои проекты можно присылать на адрес info@igf.by до 12.00 10 мая 2017 года.

Конкурсная работа должна представлять собой проект, то есть обязательно подразумевать потенциальную реализацию. Например, это может быть концепция онлайн-сервиса, приложения, идеи объектов городской среды, «умного города» и т.д. Главное — проект должен быть создан для удобства жителей или туристов. Конкурсная работа может быть посвящена не только Минску, но и любому другому белорусскому городу.

Подробно описывать этапы реализации не обязательно. Но очень важно обозначить цель, ожидаемый результат, вклад в городскую среду, а также описать, какие из заявленных технологий big data, open data или IoT необходимы для его реализации. Оформить свой проект можно в виде презентации в Power Point, текстовом, видео- или комбинированном формате. С подробными условиями конкурса и порядком оформления работ можно ознакомиться на сайте Форума по управлению интернетом.

Оценивать конкурсные работы будет комиссия из членов оргкомитета Belarus IGF-2017. При оценке будут учитываться оригинальность проекта, соответствие заявленной тематике и его реализуемость. Победитель будет приглашен на награждение, которое пройдет 16 мая в Minsk Marriott Hotel на Форуме по управлению интернетом.

Приз для победителя конкурса — пятидневный скандинавский тур на двоих от VR Lines c посещением Таллина, Стокгольма и Риги.