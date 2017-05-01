Два белорусских мобильных приложения стали финалистами престижной международной премии Appy Awards. Такая информация размещена на сайте премии, сообщает БЕЛТА.

Мобильные музыкальные приложения Beat Maker Go! и Piano, разработанные белорусской ИТ-компанией Gismart, вошли в тройку финалистов премии Appy Awards в номинация "Музыка".

Всего в финал в этом году вышли более 90 приложений, которые будут соревноваться в более 30 номинациях. Gismart занимается созданием приложений-симуляторов музыкальных инструментов и музыкальных игр для смартфонов. У компании два офиса - в Минске и Лондоне.

Премия для мобильных приложений Appy Awards проводится ежегодно. Церемония награждения победителей в нынешнем году пройдет 17 мая в Нью-Йорке.

