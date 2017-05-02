Google открыла доступ к образовательной платформе Classroom всем желающим

Образовательная платформа Google Classroom стала общедоступна. В прошлом месяце разработчики дали возможность каждому присоединяться к классам, а теперь позволили любому желающему с личным аккаунтом Google создавать учебные проекты. Раньше это могли делать только подписчики G Suite for Education.

Создавать и организовывать классы через платформу теперь может каждый. Преподаватели вольны запускать и управлять курсами, которые могут предназначаться как для личного, так и для удалённого обучения.

Classroom доступен на всех платформах, поскольку является веб-сервисом. Процесс запуска курса вряд ли может вызвать какие-то трудности. Поэтому продукт, скорее всего, привлечёт множество частных учреждений образования, авторов отдельных образовательных курсов, инструкторов и так далее.

В качестве примера использования Classroom компания привела обучение робототехнике участниц клуба гёрлскаутов и управление группами в разных школах, не имеющих какой-то конкретной специфики. Впрочем, этим возможности сервиса не ограничиваются: если вы хотите научить своих друзей играть по системе Dungeons & Dragons, то Classroom может в этом здорово помочь.

Расширение доступности сервиса может позволить улучшить версию Classroom, которая используется в образовательной сфере. Также благодаря продукту у Google, вероятно, появится новый источник дохода: компания не показывает рекламу обладателям образовательных аккаунтов, чего нельзя сказать о пользователях обычных аккаунтов.

Стоит отметить, что Google уделяет немало внимания хромбукам, предназначенным для образовательных целей. Интеграция с Classroom может популяризировать такие устройства.