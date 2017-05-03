Microsoft представила новый ноутбук

Компания Microsoft представила в Нью-Йорке новое поколение ноутбуков Surface, работающих под управлением операционной системы Windows 10 S.

Microsoft Surface Laptop оснащен 13,5-дюймовым сенсорным дисплеем разрешением 3,4 миллиона пикселей с соотношением сторон 3:2, процессорами Intel Core i5 или i7 Kaby Lake (в зависимости от конфигурации), время автономной работы составит до 14,5 часа.

Вес модели — около 1,25 килограмма, толщина — от 14,47 до 9,9 миллиметра. Устройство снабжено аудиоразъемом, также присутствуют порты USB-A и DisplayPort. Модель представлена в четырех цветовых вариантах: сером, бордовом, голубом и графитовом. Цена на нее стартует от 999 долларов.

Ноутбук работает на Windows 10 S, ранее известной как Windows 10 Cloud. Новая операционная система имеет ограниченную функциональность, приложения для нее будут запускаться только из онлайн-магазина Windows Store.