В ПК-версии Telegram появились голосовые звонки

В альфа-версиях приложений Telegram для персональных компьютеров заработали функции голосовых звонков.

Голосовые звонки заработали в приложениях Telegram для устройств под управлением операционных систем Android и iOS менее полутора месяцев назад. Там, где это возможно, звонки осуществляются с применением технологии peer-to-peer и самых эффективных аудиокодеков. Это обеспечивает высокое качество голоса и экономию трафика. Если установить соединение peer-to-peer не удаётся, Telegram использует ближайший сервер.

Звонки в Telegram защищены шифрованием end-to-end. Это означает, что данные кодируются на устройстве отправителя, а их декодирование происходит только на стороне получателя.

Как теперь сообщается, функции голосовых звонков реализованы в альфа-версиях приложений Telegram для компьютеров на базе Windows, macOS и Linux. Предусмотрена возможность настройки параметров конфиденциальности, просмотра истории вызовов и пр.