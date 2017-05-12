Лукашенко назначил нового заместителя председателя Белтелерадиокомпании

Версия для печатиВерсия для печати

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя председателя Белтелерадиокомпании. Им стал Иван Эйсмонт. Об этом 12 мая 2017 года сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

Он занял пост Марта Маркова, который теперь руководит телеканалом ОНТ. Эйсмонт до этого назначения был директором Агентства теленовостей. Напомним, должность председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь с 2010 года занимает Геннадий Давыдько.

 

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: Dmitrys10,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Добавить комментарий