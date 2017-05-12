Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя председателя Белтелерадиокомпании. Им стал Иван Эйсмонт. Об этом 12 мая 2017 года сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

Он занял пост Марта Маркова, который теперь руководит телеканалом ОНТ. Эйсмонт до этого назначения был директором Агентства теленовостей. Напомним, должность председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь с 2010 года занимает Геннадий Давыдько.