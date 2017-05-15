Раскрыты доходы создателей вируса-вымогателя WannaCry

Создатели вируса WannaCry заработали больше 42 тысяч долларов — эти деньги вредоносной программе удалось обманом получить от интернет-пользователей, сообщает The Times. Мошенники пока не пытались снять средства со своих счетов.

Как отмечает издание, специалисты по кибербезопасности из разных стран совместно следят за тремя онлайн-аккаунтами, на которые пострадавшие отправляли биткоины (цифровая валюта). По их словам, создание и распространение вируса — это, вероятно, именно действия мошенников, а не атака, финансируемая каким-либо государством.

Вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) начал распространяться 12 мая и заразил десятки тысяч компьютеров более чем в 100 странах мира. Эксперты назвали эту атаку самой массовой в истории.