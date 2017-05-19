AMD вернулась на серверный рынок с новыми процессорами

MD на специальной конференции для аналитиков 2017 Financial Analyst Day впервые официально представила свои новые серверные процессоры AMD EPYC для центров обработки данных и рассказала о дальнейших планах своего возвращения на серверный рынок.

Серверные процессоры AMD EPYC, известные ранее как Naples, выполнены в интегрированном дизайне «система на чипе» (System-on-a-chip, SoC) и ориентированы на использование в центрах обработки данных и облачных системах.

Архитектура чипов подразумевает размещение до 32 физических вычислительных ядер (64 вычислительных потоков) с x86-архитектурой Zen на одном кристалле. Каждый процессор поддерживает до 128 линий PCIe 3.0, при этом интерконнект Infinity Fabric разработан инженерами AMD с учетом взаимодействия с новым поколением высокопроизводительных графических подсистем компании с рабочим названием Vega.

В своем выступлении Лиза Сю дополнительно подчеркнула, что расширенная поддержка линий PCIe в серверных процессорах EPYC обеспечивает в 2-процессорной конфигурации поддержку значительно большего числа графических ускорителей по сравнению с нынешними серверными чипами Intel.

По сравнению с типичными серверными процессорами Intel Xeon E5-2699A V4 для двухпроцессорных систем, решения на базе AMD EPYC могут иметь вдвое больше каналов памяти, на 20 больше вычислительных ядер и на 48 больше линий PCI Express.