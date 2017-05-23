Белорусский инновационный фонд объявляет о начале отбора проектов для финансирования

Белорусский инновационный фонд объявляет о начале отбора инновационных проектов для финансирования за счет средств совместного Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций.

К участию в конкурсе проектов приглашаются, как вновь создаваемые, так и активно растущие белорусские компании, имеющие перспективные инновационные разработки, прежде всего, в сфере промышленных технологий. Наибольший интерес представляют такие сектора как: приборостроение, микроэлектроника, медицина, фармацевтика, биотехнологии и др.

Белорусским компаниям предлагается возможность получить финансирование их инновационных проектов на индивидуальных условиях через вхождение совместного фонда в уставной капитал.

Заявки принимаются до 25 июня 2017 года включительно. Более подробную информацию о критериях отбора и условиях финансирования проектов можно найти здесь.