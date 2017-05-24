Microsoft официально анонсировала пятое поколение Surface Pro

Корпорация Microsoft анонсировала новый планшетный компьютер из семейства Surface Pro. Отныне в его названии отсутствует цифра, указывающая на номер поколения, — очевидно, редмондцы намеренно не захотели заострять на этом внимание, ведь новая модель, по сути, является лишь усовершенствованным Surface Pro 4. Тем не менее, на пресс-конференции было упомянуто, что общее число доработок достигает 800.

Корпус новинки оказался практически таким же, как и у предшественника. Отсутствие изменений в этом плане является в большей степени преимуществом, так как позволяет использовать с новым Surface Pro клавиатуры и чехлы от предыдущей модели. Единственная серьёзная модернизация коснулась подставки — теперь она раскрывается на больший угол, позволяя изменять наклон над поверхностью стола вплоть до почти лежачего положения, как у Surface Studio (в Microsoft это называют Studio Mode).

Основные же усовершенствования произошли внутри и, прежде всего, коснулись процессора. Вместо чипов Intel Core на архитектуре Skylake обновлённый Surface Pro образца 2017 года получил CPU поколения Kaby Lake. Данная замена обеспечит ему лучшие показатели производительности и автономности. Последнее особенно важно, если вспомнить, что Surface Pro 4 имел очень высокий расход заряда батареи. В случае с Surface Pro (2017) разработчики обещают 13,5 часов работы без подзарядки. Как утверждают в Microsoft, это на 50 % больше, чем у прежней модели. Кроме того, в конфигурациях с Intel Core m3 и i5 теперь нет вентилятора, а в версии с Core i7 кулер издаёт шум на уровне лишь 18 дБ.

Дисплей у Surface Pro имеет все те же 12,3 дюйма по диагонали, соотношение сторон 3:2 и пиксельную плотность 267 точек на дюйм, то есть его разрешение равно 2736 × 1824 пикселей. Набор портов также достался ему от предшественника и включает USB Type-A и Mini DisplayPort, плюс 3,5-мм аудиовыход. Зарядное устройство, как и прежде, подключается к разъёму Surface Connect — Microsoft предпочла не экспериментировать с модным сейчас USB Type-C.

Спецификации Microsoft Surface Pro:

12,3” дисплей PixelSense, 2736 × 1824 точек, 267 ppi, мультисенсор до 10 касаний;

аудиосистема с динамиками 2.1 и Dolby Audio Premium;

3,5-мм аудиовыход;

процессор Intel Core m3 7Y30 / Core i5-7300U / Core i7-7660U;

графика Intel HD Graphics 615 (m3) / HD Graphics 620 (i5) / Iris Plus Graphics 640 (i7);

4, 8 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR3-1866;

SSD 512 Гбайт;

слот SDXC;

беспроводные модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LTE (опционально);

криптопроцессор TPM;

камера Windows Hello;

фронтальная веб-камера 5 Мп с записью видео 1080p;

вес 770 граммов, толщина 8,5 мм;

время автономной работы 13,5 ч.

Вместе с Surface Pro обновился и стилус Surface Pen. Производитель заявляет о распознавании им 4096 уровней силы нажатия, времени реакции 21 мс и чувствительности к углу наклона. С ним и клавиатурой-чехлом (которая, кстати, получила отделку Alcantara) планшет будет стоить от $930, а без этого комплекта и в минимальной конфигурации — $799.