Эксперты оценили ущерб от WannaCry в $1 млрд

Вирус-вымогатель WannaCry, шифрующий файлы на заражённых компьютерах под управлением операционных систем Windows и требующий выкуп от $300 в биткоиновом эквиваленте, атаковал интернет две недели назад. Уже тогда многие эксперты предрекали серьёзный ущерб, который несёт с собой данная программа. И вот, наконец, появились предварительные оценки убытков от упомянутой атаки, охватившей, по разным данным, от 200 до 300 тысяч компьютеров по всему миру.

В компании KnowBe4, занимающейся вопросами информационной безопасности, полагают, что ущерб, причинённый WannaCry в первые четыре дня его активности, может превысить $1 млрд. Эта сумма складывается из потерь по причине простоев и снижения производительности, трат на восстановление повреждённых данных и обучение персонала для предотвращения подобных инцидентов в будущем, а также других прямых или косвенных расходов. Не секрет, что от WannaCry наиболее серьёзно пострадали не простые пользователи, а организации — как коммерческие, так и государственные.

При этом сами вымогатели «заработали» на выкупах чуть более 50 биткоинов, что по текущему курсу криптовалюты к доллару США (1 BTC = $2735) эквивалентно сумме, немного превышающей $137 000. По мнению экспертов, это достаточно мало для атаки такого масштаба, а значит не исключено, что финансовый вопрос на данном этапе интересовал хакеров не в первую очередь. В таком случае следует опасаться новых, более разрушительных вирусных эпидемий.

KnowBe4 также приводит данные из отчёта Cybersecurity Ventures, согласно которым суммарный ущерб от вирусов-вымогателей за последние два года вырос в 15 раз и продолжает увеличиваться в среднем на 350 % в год.