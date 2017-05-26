«ВКонтакте» летом запустит собственного мобильного оператора VKMobile

О том, что оператор VK Mobile заработает 15 июля, сообщил на презентации стратегии «Мегафона» в Лондоне его коммерческий директор Влад Вольфсон. По его словам, официальный релиз состоится на VK-фесте в Санкт-Петербурге.

Ключевой отличительной особенностью тарифов VК Mobile будет включенная в них подписка на музыкальный стриминговый сервис, сообщил Вольфсон. Также, говорится в презентации «Мегафона», для абонентов нового оператора предусмотрен кэшбек от покупки контента VK. Мобильный трафик для пользователей «В контакте» будет безлимитным.

Мобильный оператор «В контакте» — это проект виртуального оператора на сетях «Мегафона». О том, что такой проект будет запущен, сообщали после покупки «Мегафоном» Mail.ru.

По словам Вольфсона, один из основных принципов новой стратегии «Мегафона» — это дифференциация брендов, которая дает возможность привлекать различных абонентов. Он напомнил, что оператор также продолжает развивать бренд Yota.