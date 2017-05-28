МТЗ отметил 71-й день рождения необычной танцевальной постановкой

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Минский тракторный завод отметил 71-й день рождения необычной танцевальной постановкой. Шоу, названное «Танец маленьких тракторят», исполнялось под музыку Чайковского, а также под народную музыку и песню туркменских композиторов «Ашхабад».
Выбор последней из композиций на заводе объяснили тем, что в танце приняли участие хлопковые тракторы, предназначенные для рынка Средней Азии.
Комментарии
Очень "айтишно". Что ж про соревнование поваров не написали? Оочень красочно и вкусно!
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