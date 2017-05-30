Преподавателям и студентам БГУИР вручили свидетельства Спецфонда Президента

26 мая на Совете университета ректор БГУИР Михаил Павлович Батура вручил свидетельства Спецфонда Президента преподавателям и студентам. Перед церемонией он поздравил тех, кто благодаря своему интеллекту и компетентности поддерживает авторитет нашего университета. Об этом сообщается на официальном сайте БГУИРа.

Напомним, что глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение "О вопросах специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов" в апреле 2017 года.

В частности, на финансирование расходов фонда из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента выделено Br818 535.