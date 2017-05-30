В Германии появился первый в мире робот-священник

Евангелическая церковь немецкого города Виттенберга разработала робота BlessU-2, который выполняет функции священника, общаясь с прихожанами и благословляя их.

Виттенберг известен тем, что 500 лет назад на двери находящейся в нем Замковой церкви Мартин Лютер прибил свои "95 тезисов". Это событие принято считать отправным пунктом Реформации.

"Это эксперимент, который должен породить дискуссию (в Церкви)", — заявил пресс-секретарь Евангелической церкви в Гессе и Нассау Себастьян фон Герен.

Робота планируется выставить во время торжеств, посвященных юбилею Реформации. Он состоит из металлической коробки с сенсорным экраном, двух рук на боку, головы с глазами и цифрового рта.

Робот-священник желает всем посетителям храма "теплого приема", а также интересуется, желают ли те получить благословение. Затем он спрашивает у верующего какое благословение тот хочет, а после этого поднимает руки к небу и читает отрывок из Библии и произносит: "Бог благословит и защитит вас". После этого прихожанин может распечатать библейскую цитату, произнесенную роботом.

Впрочем, евангелисты уточняют, что роботы все равно не должны заменять священников. "В будущем благословляющий прихожан робот не будет присутствовать в каждой церкви", — заявил фон Герен.