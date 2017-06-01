Учебная лаборатория по беспроводным технологиям открылась в БГУИР

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники сегодня открылась учебная лаборатория по беспроводным технологиям, сообщает БЕЛТА.

"Здесь установлено самое современное оборудование, обеспечивающее технологию беспроводной связи. Обучение работе на данной аппаратуре позволит повысить конкурентоспособность наших специалистов. В дальнейшем планируется создать на базе лаборатории авторизованный центр, где студенты смогут получить дополнительные навыки по курсам, которые связаны с современными беспроводными технологиями. По истечении курса каждый студент получит сертификат, удостоверяющий их знания в этой области", - рассказал журналистам ректор БГУИР Михаил Батура.

По его словам, нынешняя лаборатория уже 45-я в университете информатики и радиоэлектроники. Первая совместная лаборатория была создана с компанией Philips в 1998 году. Лаборатория создана в партнерстве с китайской телекоммуникационной корпорацией ZTE.

