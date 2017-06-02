Microsoft выпускает Skype с радикально новым дизайном

Microsoft начала внедрять на платформе Android радикально обновленный интерфейс приложения Skype, который СМИ характеризуют как «похожий на Snapchat и Instagram». В ближайшем будущем обновление дизайна получит также Skype для iOS, Windows и Mac. Сначала будут развернуты мобильные версии, потом десктопные.

Компания позиционирует новинку как «следующее поколение Skype». «Это самая большая перемена в Skype с 2006 г., когда мы добавили видео», — отметил корпоративный вице-президент Microsoft Skype Амританш Рагхав (Amritansh Raghav). По его словам, мессенджер перестал быть в первую очередь чатом для двух собеседников и стал «прежде всего мобильным, прежде всего облачным» приложением.

В новом интерфейсе акцент сделан на обмене сообщениями различного типа, пишет издание The Verge. В чат был добавлен легкий доступ к эмодзи, что позволяет отослать их собеседнику прямо во время общения по видеосвязи. Также в окно беседы можно легко перетащить данные из дополнений Stubhub и Expedia, если пользователь хочет быстро поделиться расценками авиалиний или вместе с собеседником купить билет на какое-либо мероприятие. Помимо этого доступен еще целый ряд дополнений, включая Giphy, BigOven, Upworthy и YouTube — их можно использовать для быстрого поиска подходящего видео или гиф-изображения.

Окно мессенджера было разделено на три секции: поиск, чат и поле моментального снимка. Таким образом, поиск в интернете теперь можно осуществлять прямо во время беседы, в том числе видео-звонка. Поисковой системой по умолчанию является Bing. Новый Skype также отличается более углубленной персонализацией — пользователь может выбирать цвета и иконки в зависимости от настроения.

Самым большим новшеством стало поле моментального снимка. С его помощью можно активировать камеру смартфона и сделать фото или видео, не прерывая общения, чтобы потом отослать его собеседнику. Процесс съемки, а также возможность добавить прямо на фото или видео стикер, текст или пометку очень напоминает Snapchat.

Кроме того, в новом Skype появилась функция Highlights, которая похожа на «Истории» Snapchat. Функция позволяет выложить несколько фото или видео, которые смогут просмотреть друзья пользователя. После этого они могут отреагировать на публикацию с помощью эмодзи.