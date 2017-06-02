«Яндекс.Касса» начала принимать платежи через Telegram

«Яндекс.Касса» запустила возможность принимать платежи с помощью ботов в Telegram. Для этого нужно создать бота в мессенджере и подключить его к платёжному сервису компании.

Через мессенджер можно платить за любые услуги. Клиенту достаточно указать данные банковской карты и подтвердить платёж в чате. В нём также будет показываться история платежей, проведённых через бота.

В компании могут изменить условия сделки, предложив скидку или уточив время доставки. Подробную инструкцию «Яндекс» опубликовал в специальном разделе на сайте.

Приём платежей новым способом подойдёт как небольшим компаниям, которые работают с клиентами только в соцсетях и мессенджерах, так и крупному бизнесу. Дмитрий Полозов, руководитель отдела развития продуктов «Яндекс.Кассы»

По словам Полозова, в будущем компания добавит в Telegram возможность оплаты через «Яндекс.Деньги» и онлайн-банкинг.

В конце апреля 2017 года Telegram анонсировал появление платформы для совершения платежей через ботов. Платёжная система запустилась в середине мая. Мессенджер не берёт комиссию за транзакции и не участвует в её проведении.