В рамках конференции WWDC 2017 корпорация Apple представила новые устройства.

Компания представила новый iPad Pro с диагональю экрана 10,5 дюйма с уменьшенными боковыми рамками. Планшет получил шестиядерный процессор A10X. Также он имеет 12-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией. Цены варьируются от 649 долларов до 949 долларов. Продажи планшета начнутся на следующей неделе, но уже доступен предзаказ.

Моноблоки iMac получили незначительные улучшения: процессоры Intel Core седьмого поления, новая графика, поддержка до 64 гигабайт оперативной памяти. Самый простой iMac с новым «железом» будет стоить от 1100 долларов, с 4К-дисплеем — от 1500 долларов и 27-дюймовый моноблок с 5К-экраном от 1800 долларов. Их продажи начались в день презентации.

Также был представлен новый моноблок iMac Pro. Он оснащается 8-, 10- и 18-ядерными процессорами Intel Xeon, а также дискретной графикой Radeon Vega. Его мощность в самой дорогой модификации составит 22 терафлопса. Также имеется поддержка до 128 гигабайт оперативной памяти. Цены на компьютер начинаются от пяти тысяч долларов, а продажи начнутся в декабре.

Также компания Apple презентовала iOS 11. Система получила новый дизайн магазина приложений и «Центра уведомлений». Также в ней появился режим «Не беспокоить за рулем», который активируется автоматически.