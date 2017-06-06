Apple анонсировала «умную колонку» HomePod

Во время открытия конференции разработчиков WWDC 2017 купертинцы представили беспроводное устройство, которое называется HomePod. Запуск состоится лишь в декабре, причём поначалу только в Австралии, Великобритании и США.

Apple делает акцент на отличное качество звучания динамика и удобстве прослушивания на нём музыки. Продукт в корпусе высотой чуть больше 15 сантиметров оснащён разработанным в Apple особым крупным направленным вверх сабвуфером для чистого и глубокого воспроизведения басов, а также специальным блоком из семи направленных высокочастотных динамиков с собственными усилителями для качественной передачи верхних частот и контроля направления звука. Дело в том, что HomePod использует технологию ориентации в пространстве, чтобы определять, в какой части комнаты он расположен (в углу, на столе, на книжной полке) и на основе своего местоположения соответствующим образом настраивает звук. За работу ПО и обработку звука отвечает однокристальная система Apple A8.

Apple предлагает подписаться на Apple Music, чтобы получить через HomePod доступ к коллекции из более чем 40 миллионов композиций. Аудиоколонка имеет и другие интеллектуальные функции вроде анализа музыкальных вкусов и предпочтений пользователя, чтобы знакомить последнего с новыми потенциально интересными исполнителями.

Разумеется, присутствуют и функции голосового управления. Причём благодаря наличию шести микрофонов обещано качественное распознавание команд, произносимых даже из другой комнаты при громком звучании музыки. Пользователь может произнести: «Привет, Siri! Мне нравится эта песня», — и HomePod запомнит это, передаст информацию на другие устройства Apple и будет подбирать соответствующим образом новые композиции. Голосовой помощник Siri способен выполнять поиск по коллекции путём простых запросов вроде таких: «Кто исполняет барабанную партию в этой песне?».

HomePod также служит персональным помощником: с помощью голосовых команд можно отправлять сообщения, узнавать новости, прогноз погоды и информацию о спортивных событиях, управлять компонентами умного дома Apple HomeKit. Отображающийся вверху волнообразный сигнал сообщает о том, включена ли функция помощника Siri.

Кстати, управление колонкой и навигацию можно осуществлять не только голосом, но и сенсорными элементами на корпусе. При желании два динамика HomePod можно автоматически объединить в единую аудиосистему для улучшенного звучания. Настраивается устройство так же просто, как и гарнитура AirPods: нужно просто поднести iPhone к HomePod и уже через несколько секунд можно будет передавать на него музыку по беспроводной связи.