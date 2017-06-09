Нейросети научились распознавать алкоголиков по лайкам в соцсетях

Исследователи из США разработали нейросеть, которая с высокой долей вероятности по постам и лайкам пользователя может определить, является ли он зависимым от алкоголя и наркотиков. Исследование опубликовано на сайте библиотеки Корнеллского университета.

Ученые предположили, что поведение людей в социальных сетях может указывать на их вредные привычки. Для проверки своей гипотезы исследователи применили алгоритм машинного обучения, который был натренирован с помощью трех баз данных, собранных с 2007 по 2012 год приложением для психологических тестов myPersonality.

После обучения нейросети удалось достоверно распознавать наличие вредных привычек у человека. Вероятность курения определяется с максимальной точностью 86%, вероятность употребления алкоголя и наркотиков — 84% и 81% соответственно.

Алгоритм показал, что люди, которые курят и пьют, чаще применяют слова, связанные с движениями («машина», «идти»), а также любят фильм «V — значит Вендетта». В то время как наркозависимые люди чаще употребляют злые слова («убивать», «ненависть»), слова, связанные со здоровьем («госпиталь», «лекарства»), а также любят музыкальные группы Radiohead, The Cure и Depeche Mode.

Ранее сама социальная сеть Facebook разработала алгоритм, способный обнаруживать пользователей из зоны риска, которые потенциально способны совершить самоубийство.