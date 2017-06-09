В Китае массово арестовывают продавцов iPhone

В Китае произошел скандал, связанный с продукцией Apple. Как пишет Engadget, в провинции Чжэцзян полицией арестованы 22 дистрибьютора смартфонов, якобы, в связи с продажей персональных данных покупателей iPhone.

Журналисты издания отмечают, что речь, скорее всего, идет о сторонних дистрибьюторах. По словам представителей правоохранительных органов, задержанные торговали на черном рынке учетными записями Apple ID пользователей и номерами их телефонов по цене от 10 до 180 юаней (от $1,5 до $26). До ареста дистрибьюторы успели заработать на этом 50 млн юаней (около $7,36 млн).

Количество пользователей, пострадавших от действий злоумышленников покупателей iPhone пока неизвестно, как и то, сколько из них живут за пределами КНР. В Apple пока не ответили на запрос, какие действия в связи с произошедшим намерены предпринять в компании. «Вне зависимости от обстоятельств, должен быть поднят вопрос о доступе дистрибьюторов к данным. Есть ли возможность у Apple ограничить этот доступ без того, чтобы нанести ущерб честным дистрибьюторам, у которых такой доступ должен быть по рабочей необходимости?», - интересуется издание.