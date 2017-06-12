Запущен Skype нового поколения

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Skype нового поколения был представлен широким пользователям. Сервис был перестроен полностью, дав возможность пользователям персонализировать свои эмоции. 

Разработчики обновили панель «Поиск», также были введены функции выражения своих эмоций посредством эмотиконов и функция «Моменты», когда пользователь может создать видео- и фоторяд, выставив их в соответствующей категории или направив определенному контакту. Новый Skype будет запущен на мобильных приложениях, затем будет обновлена версия для компьютеров. Первыми на очереди стоят устройства с Android (обновление уже доступно), далее следуют iPhone. Версии для Windows и Mac будут выпущены в течение следующих месяцев.

Панель «Поиск» у сервиса Skype нового поколения может найти бота StubHub и узнать о билетах на интересующих вас футбольный матч. Надстройка BigOven расскажет об интересных рецептах блюд и новых трендах в приготовлении пищи. Планировать путешествие можно начать с общения с ботом Expedia по новому Skype, расспросить о ценах на билеты, расписании рейсов. Позже будут добавлены новые надстройки и боты для полного взаимодействия в пределах Skype. Доступность этих настроек зависит от рынка.

Новая функция «Моменты» позволяет создать пленку «моментов дня» с помощью фотографий и видео. Чтобы опубликовать момент, проведите по экрану доступа к камере, сделайте фотографию или снимите видео, а затем опубликуйте его в «Моментах» или отправьте напрямую контакту либо в группу. После публикации «Момента» ваши друзья и члены семьи смогут отреагировать на него с помощью эмотиконов или просто начать беседу.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

После публикации «Момента» ваши друзья и члены семьи смогут отреагировать на него с помощью эмотиконов

Мам, ты мне эмотикон не послала! (C)

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