Запущен Skype нового поколения

Skype нового поколения был представлен широким пользователям. Сервис был перестроен полностью, дав возможность пользователям персонализировать свои эмоции.

Разработчики обновили панель «Поиск», также были введены функции выражения своих эмоций посредством эмотиконов и функция «Моменты», когда пользователь может создать видео- и фоторяд, выставив их в соответствующей категории или направив определенному контакту. Новый Skype будет запущен на мобильных приложениях, затем будет обновлена версия для компьютеров. Первыми на очереди стоят устройства с Android (обновление уже доступно), далее следуют iPhone. Версии для Windows и Mac будут выпущены в течение следующих месяцев.

Панель «Поиск» у сервиса Skype нового поколения может найти бота StubHub и узнать о билетах на интересующих вас футбольный матч. Надстройка BigOven расскажет об интересных рецептах блюд и новых трендах в приготовлении пищи. Планировать путешествие можно начать с общения с ботом Expedia по новому Skype, расспросить о ценах на билеты, расписании рейсов. Позже будут добавлены новые надстройки и боты для полного взаимодействия в пределах Skype. Доступность этих настроек зависит от рынка.

Новая функция «Моменты» позволяет создать пленку «моментов дня» с помощью фотографий и видео. Чтобы опубликовать момент, проведите по экрану доступа к камере, сделайте фотографию или снимите видео, а затем опубликуйте его в «Моментах» или отправьте напрямую контакту либо в группу. После публикации «Момента» ваши друзья и члены семьи смогут отреагировать на него с помощью эмотиконов или просто начать беседу.