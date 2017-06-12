ИТ-Академия Белхард при поддержке платформы Talaka запускает конкурс проектов, которым нужна помощь ИТ-специалистов. Участвовать в конкурсе могут как социальные, так и коммерческие проекты, важные для белорусского общества. Прием заявок стартует уже 12 июня.

Лучшие проекты получат поддержку команд профильных ИТ-специалистов (бизнес-аналитики, frontend-разработчики, тестировщики, дизайнеры, программисты на Java и PHP) для выполнения определенного этапа проекта либо поддержку Scrum-команды, состоящей из бизнес-аналитика, тестировщиков, Frontend- и Backend-разработчиков, дизайнера и менеджера проекта.

Как всё будет происходить?

Участникам нужно разместить свой проект на странице Конкурса на платформе Talaka и получить не менее 15 отметок “Это Важно”. Раз в месяц до конца лета жюри будет выбирать несколько лучших проектов для реализации. Критериями выбора станут:

- значимость проекта для общества,

- перспективность проекта,

- соответствие объема работ над проектом возможностям команд IT-специалистов (ведь у участников команд ограничено время и, возможно, они просто не смогут выполнить слишком масштабный проект).

Сбор конкурсных проектов будет продолжаться до 31 августа 2017 года. Сроки реализации проектов - июль-сентябрь 2017 года.

Задать вопросы, касающиеся участия в конкурсе можно по email: itmast.belhard@gmail.com.