CanBe: стартап студентов БГУ поможет осознанно выбрать профессию

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Студенты факультета социокультурных коммуникаций БГУ разработали онлайн-платформу осознанного выбора профессии «CanBe». Проект позволит абитуриентам и старшеклассникам попробовать себя в выбранной профессии и узнать о ней всю информацию.

Идея разработки принадлежит четверокурсникам Илье Мельнику, Владимиру и Тимофею Квачам, Евгению Караваю и третьекурснице Елене Давыдчик.

«Сегодня прослеживается тенденция неосознанного выбора будущей профессии. Это связано с тем, что такое серьезное решение выпадает на подростковый возраст, в котором не все способны прислушаться к собственным желаниям и часто ориентируются на общественное мнение. Наше предложение снизит риск возможного разочарования у старшеклассников при определении своего профессионального будущего», – отмечают разработчики.

Программа проекта предполагает онлайн- и офлайн-обучение. Первое будет состоять из каталога специальностей, обучающих видеороликов, а также виртуальных экскурсий рабочего процесса той или иной профессии. 

Офлайн-обучение пройдет в виде практических занятий, где специалисты поделятся с подростками опытом многолетней работы. Для знакомства с отдельной профессией будет отведена одна тематическая неделя. Сегодня список специальностей состоит из около 20 позиций: от креативного директора до конструктора роботов. Предполагается, что данный каталог будет регулярно обновляться в зависимости от запросов потенциальных пользователей.  

На данный момент студенты БГУ запустили демо-версию сайта и провели первое занятие. C 1 сентября «CanBe» стартует полноценно. 

Отметим, что разработка студентов БГУ уже высоко оценена на IX Республиканском конкурсе социальных проектов Беларуси «Social Weekend». Проект БГУ вошел в число финалистов и получил финансовую поддержку на реализацию.

 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

Сегодня прослеживается тенденция неосознанного выбора будущей профессии. Это связано с тем, что такое серьезное решение выпадает на подростковый возраст, в котором не все способны прислушаться к собственным желаниям и часто ориентируются на общественное мнение. Наше предложение снизит риск возможного разочарования у старшеклассников при определении своего профессионального будущего

Понятно. Раньше профессию выбирали в зрелом возрасте, лет в тридцать.

Эдуард пишет:

Сегодня прослеживается тенденция неосознанного выбора будущей профессии. Это связано с тем, что такое серьезное решение выпадает на подростковый возраст, в котором не все способны прислушаться к собственным желаниям и часто ориентируются на общественное мнение. Наше предложение снизит риск возможного разочарования у старшеклассников при определении своего профессионального будущего

Понятно. Раньше профессию выбирали в зрелом возрасте, лет в тридцать.


Если взять послевоенное поколение - то так оно и было. (С)

Если попозже, в Хрущёвско-Брежневский период, - то массово после армии - то есть в 20 лет. - А 20 лет - это уже не подросток.

Да, был выбор и у 17-ти летних - в вуз после школы - но это не было таким относительно массовым тогда.

Был выбор и у 15-ти летних - в ПТУ после 8-го - но там дальше никто не мешал, получив рабочую профессию, отслужив армию - пойти в вуз (уже не подростком).

 

 

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mike

от креативного директора до конструктора роботов.

"Я б в директоры пошёл, пусть меня научат!" (С)

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