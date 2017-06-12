CanBe: стартап студентов БГУ поможет осознанно выбрать профессию

Студенты факультета социокультурных коммуникаций БГУ разработали онлайн-платформу осознанного выбора профессии «CanBe». Проект позволит абитуриентам и старшеклассникам попробовать себя в выбранной профессии и узнать о ней всю информацию.
Идея разработки принадлежит четверокурсникам Илье Мельнику, Владимиру и Тимофею Квачам, Евгению Караваю и третьекурснице Елене Давыдчик.
«Сегодня прослеживается тенденция неосознанного выбора будущей профессии. Это связано с тем, что такое серьезное решение выпадает на подростковый возраст, в котором не все способны прислушаться к собственным желаниям и часто ориентируются на общественное мнение. Наше предложение снизит риск возможного разочарования у старшеклассников при определении своего профессионального будущего», – отмечают разработчики.
Программа проекта предполагает онлайн- и офлайн-обучение. Первое будет состоять из каталога специальностей, обучающих видеороликов, а также виртуальных экскурсий рабочего процесса той или иной профессии.
Офлайн-обучение пройдет в виде практических занятий, где специалисты поделятся с подростками опытом многолетней работы. Для знакомства с отдельной профессией будет отведена одна тематическая неделя. Сегодня список специальностей состоит из около 20 позиций: от креативного директора до конструктора роботов. Предполагается, что данный каталог будет регулярно обновляться в зависимости от запросов потенциальных пользователей.
На данный момент студенты БГУ запустили демо-версию сайта и провели первое занятие. C 1 сентября «CanBe» стартует полноценно.
Отметим, что разработка студентов БГУ уже высоко оценена на IX Республиканском конкурсе социальных проектов Беларуси «Social Weekend». Проект БГУ вошел в число финалистов и получил финансовую поддержку на реализацию.
Комментарии
Понятно. Раньше профессию выбирали в зрелом возрасте, лет в тридцать.
Если взять послевоенное поколение - то так оно и было. (С)
Если попозже, в Хрущёвско-Брежневский период, - то массово после армии - то есть в 20 лет. - А 20 лет - это уже не подросток.
Да, был выбор и у 17-ти летних - в вуз после школы - но это не было таким относительно массовым тогда.
Был выбор и у 15-ти летних - в ПТУ после 8-го - но там дальше никто не мешал, получив рабочую профессию, отслужив армию - пойти в вуз (уже не подростком).
"Я б в директоры пошёл, пусть меня научат!" (С)
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