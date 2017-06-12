CanBe: стартап студентов БГУ поможет осознанно выбрать профессию

Студенты факультета социокультурных коммуникаций БГУ разработали онлайн-платформу осознанного выбора профессии «CanBe». Проект позволит абитуриентам и старшеклассникам попробовать себя в выбранной профессии и узнать о ней всю информацию.

Идея разработки принадлежит четверокурсникам Илье Мельнику, Владимиру и Тимофею Квачам, Евгению Караваю и третьекурснице Елене Давыдчик.

«Сегодня прослеживается тенденция неосознанного выбора будущей профессии. Это связано с тем, что такое серьезное решение выпадает на подростковый возраст, в котором не все способны прислушаться к собственным желаниям и часто ориентируются на общественное мнение. Наше предложение снизит риск возможного разочарования у старшеклассников при определении своего профессионального будущего», – отмечают разработчики.

Программа проекта предполагает онлайн- и офлайн-обучение. Первое будет состоять из каталога специальностей, обучающих видеороликов, а также виртуальных экскурсий рабочего процесса той или иной профессии.

Офлайн-обучение пройдет в виде практических занятий, где специалисты поделятся с подростками опытом многолетней работы. Для знакомства с отдельной профессией будет отведена одна тематическая неделя. Сегодня список специальностей состоит из около 20 позиций: от креативного директора до конструктора роботов. Предполагается, что данный каталог будет регулярно обновляться в зависимости от запросов потенциальных пользователей.

На данный момент студенты БГУ запустили демо-версию сайта и провели первое занятие. C 1 сентября «CanBe» стартует полноценно.

Отметим, что разработка студентов БГУ уже высоко оценена на IX Республиканском конкурсе социальных проектов Беларуси «Social Weekend». Проект БГУ вошел в число финалистов и получил финансовую поддержку на реализацию.