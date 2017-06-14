Во «ВКонтакте» появилась система для создания виртуальных масок

Компания Mail.Ru Group сообщает о том, что в социальной сети «ВКонтакте» внедрена платформа для создания виртуальных масок, которые накладываются на лица пользователей в реальном времени.

Маска представляет собой рисунок или анимацию, которая отображается на лице подписчика сервиса. Сейчас маски доступны при создании историй в мобильных приложениях «ВКонтакте», но в будущем они появятся и в других службах социальной сети.

Любой пользователь «ВКонтакте» может загрузить собственную маску через личные сообщения сообщества vk.com/vkmasks. Маски, которые пройдут модерацию, будут представлены в общем каталоге.

«Ключевое отличие масок "ВКонтакте" от других подобных продуктов — открытая платформа. Каждый пользователь сможет реализовать свою идею и сделать маску по мотивам любимого персонажа или актуального мема. Мы будем поддерживать авторов и регулярно обновлять каталог, чтобы лучшие работы были доступны миллионам людей», — заявляет Mail.Ru Group.

Нужно отметить, что размер активной месячной аудитории «ВКонтакте» в марте текущего года достиг новой рекордной отметки — 97 млн пользователей. Продолжился также рост мобильной аудитории: в конце прошлого квартала был установлен новый рекорд — более 80 млн мобильных пользователей в месяц.