Колебания курса биткоина обрушили биржи обмена криптовалют

В минувшее воскресенье биткоин обновил рекорд своей стоимости, преодолев отметку в $3000, однако уже в понедельник его цена резко пошла вниз и упала почти до $2500 за 1 BTC. Таким образом, снижение курса самой популярной криптовалюты по отношению к доллару США составило 16 %, став самым резким с января 2015 года.

Из-за этих колебаний крупные биржи по обмену биткоинов испытали массовый наплыв пользователей: кто-то ринулся продавать цифровые деньги, опасаясь дальнейшего их обесценивания, кто-то, наоборот, покупать в надежде на возобновление роста. Ажиотаж оказался настолько велик, что в работе некоторых «обменников» начались перебои.

Среди наиболее пострадавших от перегрузки оказалась площадка Coinbase, сообщившая о недоступности своего сервиса в 11:08 PDT (21:08 мск) понедельника. Справиться с проблемами и полностью восстановить работоспособность сайту удалось только спустя пять часов, что вызвало волну негодования пользователей в соцсетях. Некоторые даже обвиняли Coinbase в мошенничестве за то, что портал оказался недоступен во время резкого падения курса биткоина после не менее резкого взлёта.