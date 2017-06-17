Хакеры взломали сервер Светлогорской больницы и требовали 1 биткоин

Сайт Светлогорской центральной районной больницы подвергся атаке хакеров 15 июня 2017. За восстановление доступа к порталу неизвестные требовали 1 биткоин.

Стоит отметить, что в качестве выкупа злоумышленники требовали не обычные деньги, а один биткион, что в долларовом эквиваленте составляет 2 700 USD.

Расследованием уголовного дела занялись сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Гомельского облисполкома.

"Установлено, что хакерская атака длилась больше двадцати часов. За это время произошло 4625 попыток входа в систему – злоумышленники подбирали пароль доступа. Когда же им это удалось, началась шифровка файлов", – рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, передает СБ.

Правоохранителям удалось установить, что хакерам потребовалось всего две минуты, чтобы зашифровать более 13 тысяч файлов, которые не подлежат восстановлению. После этого специальная программа была удалена с сервера.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 351 УК РБ "Компьютерный саботаж". Максимальный срок по данной статьей - пять лет лишения свободы. Правда, установить преступников будет непросто.