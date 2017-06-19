IBM, Intel, Cray выдадут из казны четверть миллиарда долларов на суперкомпьютеры нового поколения

Министр энергетики США Рик Перри (Rick Perry) обнародовал планы правительства по инвестированию $258 млн в создание эксафлопсных суперкомпьютеров (компьютеров с производительностью более 1 тыс. Пфлопс или более 1018операций с плавающей запятой в секунду).

В рамках программы PathForward планируется распределить эти средства между шестью ведущими мировыми технологическими компаниями, спонсируя их разработки. Как пишет Digital Trends, в списке претендентов на господдержку сейчас значатся шесть компаний - AMD, Cray Inc. (специализируется на разработке суперкомпьютеров, входит в состав Tera Computer), Hewlett Packard Enterprise, IBM, Intel и Nvidia.

Распределение средств будет вестись через специальное подразделение минэнергетики - Exascale Computing Project. Финансы будут выделяться на каждую компанию-участника в течение трех лет, объем выделяемых средств не должен превышать 40% от общей стоимости разрабатываемого компанией проекта.

Планируется финансирование исследований, в первую очередь, в трех ключевых областях: аппаратные технологии, технологии программирования и разработка приложений. По расчетам американских чиновников, итогом инвестиций должна стать разработка эксафлопсного компьютера к 2021 г.