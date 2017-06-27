Объявляется набор на бесплатные курсы «Построение корпоративной аналитической системы на платформе SAP»

В рамках трехстороннего меморандума о сотрудничестве между компанией JET BI, Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники и компанией SAP, объявляется набор на курс “Построение корпоративной аналитической системы на платформе SAP”.

В рамках данного курса, разработанного специалистами в сфере анализа данных, будут рассмотрены следующие блоки:

1. Роль и место ВА-систем (Business Analytics) в системах управления предприятием

2. Теоретические основы построения Хранилищ данных

3. Моделирование SAP BW

4. Многомерная модель в SAP BW.

5. Загрузка данных. ETL.

6. Создание запросов с помощью BEx Query Designer

7. Создание отчётности, анализа данных

8. Тестирование, выполнение контрольного задания.

Прием анкет заканчивается 24 июля 2017. Пишите на sapcourses@jet-bi.com С 28 июля 2017 кандидаты начнут получать тестовые задания. Окончание приема тестового задания: 13 августа 2017. Рассылка результатов проверки тестового задания: 17 августа 2017.

Претенденты, успешно выполнившие тестовое задание, будут приглашены на собеседование в офис JET BI. По итогам проведенной встречи будет принято решение о зачислении на курс.

Занятия будут проходить с 04.09.2017 по 26.10.2017 в двух локациях: лаборатория SAP в БГУИР (4. корпус, г. Минск, ул. Гикало 9), а также офис компании JET BI (г. Минск, пр. Машерова 19).