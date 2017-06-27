Telegram возглавил топ российского AppStore на фоне возможной блокировки

Мессенджер Telegram занял первую позицию в топ-чарте бесплатных приложений российского AppStore - магазина приложений для операционной системы iOS от Apple, став лидером по количеству скачиваний среди пользователей iPhone.

Согласно данным системы аналитики приложений App Annie, за минувшие сутки Telegram поднялся с седьмого на первое место по популярности в России среди бесплатных программ для iPhone. После Telegram в топ-3 самых популярных приложений AppStore на данный момент входят также WhatsApp и "ВКонтакте".

В магазине Play Market (магазин на операционной системе Andoid, принадлежащей Google) Telegram сейчас занимает 20-е место в топе бесплатных приложений. По данным аналитиков, с 22 июня мессенджер поднялся в топе приложений Play Market на 11 позиций.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, для внесения в реестр организаторов распространения информации - это необходимо по российскому законодательству для работы в России. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, то мессенджер будет заблокирован в России.

Дуров заявил, что требование Роскомнадзора предоставить ведомству данные о компании, управляющей Telegram, противоречит Конституции РФ о праве на тайну переписки. К тому же, как отметил Дуров, компания не может предоставить Роскомнадзору "ключи для дешифрации", так как они хранятся только на устройствах самих пользователей. По словам главы Роскомнадзора, внесение в реестр организаторов распространения информации данных о Telegram не означает предоставление доступа к перепискам пользователей.