Nvidia и ASUS разработали специализированные видеокарты для майнинга криптовалют

Мощные видеокарты сейчас стали дефицитным товаром в некоторых странах, включая Россию. Причина — скачок стоимости криптовалют, который привел к очень быстрому подорожанию виртуальной денежной единицы. Соответственно, майнить начинают даже те люди, кто довольно далек от информационных технологий. Раньше моддеры собирали быстрые и очень производительные персональные компьютеры, а сейчас — криптофермы, которые позволяют майнить биткоины и другие виды криптовалюлт.



При этом майнеры особо не смотрят на цену адаптеров, скупая их в больших количествах. Продавцы магазинов рассказывают, что встречаются покупатели, которые берут все видеокарты за один раз, сколько бы их ни было в наличии. В результате в магазинах многих городов России и соседних стран стал ощущаться дефицит видеокарт. Наиболее популярными являются самые новые и мощные модели от AMD, плюс GTX 1060, 1070 и 1080. Но майнерам требуются все более мощные карты. И производители, понимая специфику спроса, решили разработать «заточенные» специально под добычу криптовалюты карты. На днях Nvidia и компания ASUS представили специализированные карты без видеовыходов. «Криптодобытчикам» они не нужны и от них решено избавиться.

Основное назначение карт отражено уже в названии. У ASUS есть две пробные модели. Первая, ASUS Mining P106, рассчитана на максимальную производительность при минимальных операционных затратах. Так, по словам разработчиков, эта модель на 36% более эффективна для майнинга, чем обычные универсальные карты. Также производитель говорит о том, что новые системы предназначены для работы в режиме 24/7. ASUS Mining P106 — модифицированная модель GeForce GTX 1060 с графическим процессором NVIDIA GP106.

Есть в ассортименте видеокарт от ASUS и другой экземпляр, уже на базе чипа AMD Polaris 10. Речь идет о Mining RX 470. Интересно, что в данном случае есть выход для вывода изображения, что отличает эту карту от модели, описанной выше. Монитор здесь можно подключить лишь при помощи Dual DVI-D. Соответственно, разрешение изображения (максимальное) будет составлять 2560*1600 пикселей.



Примечательно, что на металлической задней планке карты остались вырезы под порты HDMI и DisplayPort. Но за отверстиями ничего нет — пустое место. Что касается памяти, то здесь установлено 4 ГБ GDDR5 с 256-битным интерфейсом. Частота GPU — 926 МГц, если использовать Boost-режим, этот показатель можно увеличить вплоть до 1206 МГц. Частота памяти — 7 ГГц. Так что большинство характеристик близки к Radeon RX 470.



В продаже этих карт пока нет, обе компании лишь объявили о работе над «криптовалютными» картами, а также показали характеристики таких элементов. Цену производитель тоже не сообщает. Обе системы оснащены двухслотовым кулером с двумя вентиляторами. Кроме того, требуется и подключение дополнительного питания, без этого работать карты не будут. Для MINING-RX470-4G используется восьмиконтактный разъём, ASUS MINING-P106-6G — шестиконтактный.