LG стала поставщиком нового поколения камер ADAS для немецкого производителя автомобилей премиум-класса

Компания LG Electronics была выбрана поставщиком модулей видеокамер для системы ADAS (Advanced Driver Assistance System, «автоматизированная система помощи при вождении») и соответствующего программного обеспечения для нового поколения автомобилей премиум-класса известного немецкого производителя.

Разработанная компанией LG камера ADAS собирает информацию о дорожном движении, тем самым помогая водителю принимать правильные решения и повышая безопасность на дороге. При помощи камеры система точно распознает окружающую обстановку и реагирует на нее — даже на самых сложных перекрестках. Камера LG, являясь ключевым элементом умной автомобильной системы, распознает объекты на достаточном расстоянии и при угрозе столкновения задействует функцию автономного аварийного торможения. Кроме того, камера помогает удерживать автомобиль в заданной полосе движения при помощи технологии Lane Keeping Assist, а также соблюдать безопасную дистанцию до других транспортных средств. Среди других функций камеры LG ADAS — распознавание дорожных знаков и автоматическое переключение дальнего света.

Преимущества ADAS камеры от LG основаны на многолетнем опыте компании по созданию передовых технологий, а также ее лидирующем положении в области мобильной связи, распознавания изображений и беспроводных коммуникаций. Ранее в этом году компания LG объявила, что искусственный интеллект и технологии глубинного обучения станут приоритетом в будущей стратегии компании.

«Именно о таком партнерстве мы и мечтали, когда четыре года назад создали подразделение LG Vehicle Component по выпуску автомобильных комплектующих», — отметил Ли Ву-джонг (Lee Woo-jong), Президент подразделения LG Vehicle Component компании LG Electronics. «Подобное сотрудничество поможет нам добиться поставленной цели — применить многолетний опыт и ноу-хау LG в области бытовой электроники к созданию «умных» автомобилей».