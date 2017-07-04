Криптовалюты потребляют больше электричества, чем некоторые страны

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Майнинг криптовалюты Ethereum потребляет больше электричества, чем весь остров Кипр, а также Камбоджа и Бруней.

Майнинг Ethereum, который возможен в домашних условиях при наличии необходимого оборудования, потребляет около 4.2 тераватт-часа. Такие данные приводит Business Insider, ссылаясь на исследование Digiconomist.

При этом, вместе Bitcoin и Ethereum потребляют больше электричества, чем Иордания, Исландия и Доминиканская Республика. Однако Ethereum более энергоэффективен, чем Bitcoin. Стоит отметить, что традиционные платежные сети не требуют расходования такого количества ресурсов.

Источник: 

psm7.com

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Опубликовал: KVbot,

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