В США требуют запретить продажи iPhone и iPad

Qualcomm Incorporated, производитель процессоров для мобильных устройств, в официальном пресс-релизе сообщила о подаче жалобы в Комиссию по международной торговле США (U.S. International Trade Commission, ITC) на компанию Apple. Qualcomm утверждает, что, Apple практиковала в США «незаконный ввоз и продажу iPhone», нарушающих шесть патентов Qualcomm с ключевыми технологиями, «обеспечивающими работоспособность важных функций и технологий в iPhone».

В своей жалобе Qualcomm настаивает на том, чтобы ITC провела расследование о нарушениях Apple и по его результатам представила ограничительный ордер (LEO), запрещающий дальнейший импорт в Соединенные Штаты iPhone и других продуктов с нарушениями патентов Qualcomm, а также запрещающий дальнейшие продажи этих продуктов.

«Сделанные в Qualcomm изобретения лежат в основе каждого iPhone и превосходят другие современные технологии или сотовые стандарты, – сказал Дон Розенберг (Don Rosenberg), исполнительный вице-президент и генеральный адвокат Qualcomm. – Наши патенты представляют шесть важнейших из тысячного портфолио технологий для функционирования iPhone. Apple продолжает использовать технологию Qualcommи в то же время отказывается за нее платить. Судебные иски направлены на то, чтобы остановить незаконное использование Apple шести наших запатентованных технологий».