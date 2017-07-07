В США требуют запретить продажи iPhone и iPad

Qualcomm Incorporated, производитель процессоров для мобильных устройств, в официальном пресс-релизе сообщила о подаче жалобы в Комиссию по международной торговле США (U.S. International Trade Commission, ITC) на компанию Apple. Qualcomm утверждает, что, Apple практиковала в США «незаконный ввоз и продажу iPhone», нарушающих шесть патентов Qualcomm с ключевыми технологиями, «обеспечивающими работоспособность важных функций и технологий в iPhone».
В своей жалобе Qualcomm настаивает на том, чтобы ITC провела расследование о нарушениях Apple и по его результатам представила ограничительный ордер (LEO), запрещающий дальнейший импорт в Соединенные Штаты iPhone и других продуктов с нарушениями патентов Qualcomm, а также запрещающий дальнейшие продажи этих продуктов.
«Сделанные в Qualcomm изобретения лежат в основе каждого iPhone и превосходят другие современные технологии или сотовые стандарты, – сказал Дон Розенберг (Don Rosenberg), исполнительный вице-президент и генеральный адвокат Qualcomm. – Наши патенты представляют шесть важнейших из тысячного портфолио технологий для функционирования iPhone. Apple продолжает использовать технологию Qualcommи в то же время отказывается за нее платить. Судебные иски направлены на то, чтобы остановить незаконное использование Apple шести наших запатентованных технологий».
Комментарии
Буржуазное общество не может без патентных войн. От этого кормятся тысячи и тысячи манагеров, юристов, не считая журналистов и прочей накипи, которые ни уха, ни рыла, короче, вообще ничего по жизни не разработали. Если человек не преодолеет порог животного эгоизма, то судьба человечества гарантированно обречена.
Стоп. Снова на грабли социализма?(С) - Народ не жалко?
Не в социализме дело. Пока нейромашина, что в черепе, не увеличит число нейронов в разы, а лучше на порядок -- за правду минусуют и усекают.
Здешняя братия это живо доказывает.
Человек разумный? Хаха, это самоназвание! Правильно: "человек несовершенный". Нечто придумал -- и промокашкой, промокашкой, чтобы не подсмотрели. Делиться достижениями -- это так не по-человечески! Впрочем, выхода нет, т.к. большинство людишек -- мракобесы ещё те.
А ведь человек и стал человеком потому что начал делиться пищей да кровом. Но это -- первый уровень. Второй уровень -- делиться знаниями. Третий -- технологиями. Однако человечество застряло на втором уровне. Имхо навсегда.
Опять социалистические идеи. - Всё же не жалко народ, похоже тебе. (С)
Нет. Логик, смысл жизни -- в самой жизни. Невзирая на катаклизмы. Нафиг тебе объяснять. Сам знаешь.
Продвинет ли человечество церебральный сортинг -- идиотский вопрос, пока юристы будут патентовать надувание лягушек через соломинку в жопе.
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