Белорусский студент придумал неисчерпаемый источник энергии для смартфонов

Студент БНТУ Михаил Вага разработал ручной электрогенератор HandEnergy. Раскручивая генератор в руке, пользователь может зарядить свой смартфон даже в лесу или в пустыне.

Устройство HandEnergy объединяет в себе тренажер и зарядное устройство, вырабатывая электричество, используя энергию мышц. Через USB к нему можно подключить смартфон и пополнить заряд батареи в отсутствие электророзетки.

Внутри — металлический ротор, который совершает около 4000 оборотов в минуту. Катушка индуктивности в верхней части позволяет получить от вращения напряжение в 5 вольт и ток в 1 ампер, этого достаточно для зарядки электроники.

Сбор средств на HandEnergy Михаил начал в ноябре прошлого года на краудфандинговой площадке Kickstarter. Все желающие могли заплатить 79 долларов и получить гаджет уже через несколько месяцев. Необходимые 50 тысяч долларов он собрал за две недели. Затем кампанию перенесли на Indiegogo, там она продолжается до сих пор. В общей сложности на двух площадках проект собрал 114 тысяч долларов, устройство предзаказали более тысячи человек.

Работы было много: приходилось общаться с аудиторией, отвечать на комментарии, объяснять, как оформить предварительный заказ. Устройством интересовались в разных часовых поясах, приходилось быть онлайн почти круглосуточно.

«Я ложился в два часа ночи и в четыре просыпался. Было очень много работы, да и еще сессия, — вспоминает Михаил. — Когда мы вышли за 50 тысяч, стало легче, потому что стало ясно — всё, проект получился, можно двигаться дальше». Теперь гаджет готов. Команда уже наладила мелкосерийное производство и переходит к серийной стадии.

Хотя гаджет задумывали как зарядное устройство, вокруг него появится целая экосистема и мобильное приложение с множеством функций. Можно будет видеть уровень заряда, устанавливать уровень генерации энергии, а еще посмотреть всю статистику и найти себя в топ-100 всех пользователей HandEnergy. Гаджет похож на гироскопический тренажер — и его действительно можно использовать для тренировок.

«Так, можно тренировать все мышцы рук и грудные мышцы. Через приложение вы сначала выбираете мышцы, которые хотите тренировать, вам дают специальную тренировку, задают темп и положение. Приложение будет показывать, правильно вы крутите или нет», — поясняет Михаил Вага.

Когда гаджеты получат все, кто участвовал в краудфандинге, их будут продавать по $79 через интернет и оптовые сети. По словам Михаила, сейчас к нему обращаются оптовые распространители со всех континентов.