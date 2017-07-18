В Кельне AOC представит новые модели игровых мониторов AGON

Компания AOC в очередной раз примет участие в выставке Gamecom и представит игровые мониторы: от 25-дюймовых моделей с частотой 240 Гц, технологиями FreeSync или G-SYNC для соревнующихся геймеров до впечатляющих 35-дюймовых изогнутых дисплеев формата 21:9 с разрешением 1080p или 1440p – в серии AGON есть модель для каждого.

В этом году у журналистов есть возможность первыми увидеть еще не анонсированные модели AGON: изогнутый дисплей с временем отклика 0,5 миллисекунды, частотой обновления 165 Гц, разрешением 1440p и технологией HDR и 27-дюймовый дисплей с разрешением 4K UHD, частотой обновления 144 Гц и технологией HDR.

HDR (High Dynamic Range) – это новейшая доработка технологии воспроизведения изображения. HDR обеспечивает очень высокую контрастность картинки, приближенную к уровню восприятия оттенков человеческим глазом. Современные игровые консоли и графические процессоры поддерживают разрешение 4K с HDR.

Компания AOC будет представлена на трех стендах: бизнес зона игровой индустрии (Games Industry Business Lounge), стенд Sound Blaster и стенд Media Markt.