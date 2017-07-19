LG представила новый смартфон Q6 в компактном корпусе с дисплеем FullVision

LG (Electronics) представила новый смартфон LG Q6. Модель средней ценовой категории оснащена премиальным FullVision дисплеем с соотношением сторон 18:9, унаследованным от флагмана 2017 года LG G6. Новый LG Q6 обладает функцией распознавания лица, а также расширенными возможностями камеры.

«Мы очень высоко ценим мнение экспертов в области мобильных коммуникаций, представителей СМИ не только, как профессионалов, но и как активных пользователей смартфонов. Благодаря открытому общению мы получаем богатый опыт и, несомненно, самую объективную информацию о потребностях современного покупателя, о последних трендах в направлении технологий и дизайна. Сегодня представлена новая модель в средней ценовой категории, унаследовавшая самые популярные и востребованные характеристики флагманской модели LG G6, и мы верим, что российские покупатели оценят удобство и надежность нового LG Q6» – обратился к журналистам Президент LG Electronics в странах СНГ, г-н Иль Хван Ли.

В ходе встречи были представлены две версии модели LG Q6 серии: LG Q6α и LG Q6. В каждой из них присутствуют инновационные характеристики флагмана LG G6: FullVision дисплей в компактном корпусе с тонкими рамками, соотношение сторон дисплея 18:9, широкоугольная селфи-камера.

По результатам многочисленных исследований был разработан эргономичный дизайн корпуса, наиболее подходящий для управления смартфоном одной рукой. Тем не менее, благодаря наличию тончайших рамок дисплея, исключается возможность «случайных» нажатий, когда, например, звонок совершается без необходимости.

Концепция LG Q6 впервые предлагает такой дизайн массовому потребителю и способна удовлетворить любые потребности с точки зрения предпочтений в отношении объема оперативной и встроенной памяти: в модели LG Q6α – 2 ГБ и 16 Г, а в LG Q6 – 3 ГБ и 32 ГБ соответственно.

LG Q6 оснащен широкоугольной селфи-камерой с углом обзора 100 градусов, позволяющей делать групповые снимки больших компаний в любое время. Уникальный режим съемки «Квадрат», унаследованный от флагманского смартфона, поможет с легкостью запечатлеть любое изображение, изначально оптимизированное для размещения в социальных сетях.

Путешественников и людей, ведущих активный образ жизни, несомненно, порадует дополнительная защита корпуса смартфона. Помимо прочности, металлическая рамка по контуру придает элегантности минималистическому дизайну. Материал рамки – алюминиевый сплав серии AL7000, применяемый в аэрокосмической и кораблестроительной отрасли, обеспечивает максимальную прочность и легкость устройства.

Смартфон LG Q6 оснащен функцией распознавания лиц от LG, которая позволяет владельцу разблокировать аппарат быстрее и проще, чем другие аналогичные технологии, представленные сегодня на рынке.

Глянцевый блеск задней панели, гладкость поверхности, скругленные углы и металлические элементы отражают премиальный стиль устройства. В продажу версия смартфона LG Q6α поступит в нескольких цветов: Черный, Золотой, Платина.

Основные характеристики: